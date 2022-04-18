Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi, pandemi kapsamında adadaki geçiş noktalarında talep edilen belgelerin hiçbirinin yarından itibaren talep edilmeyeceğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu Ofisi’nden yapılan duyuruda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin, salgının durumuna bağlı olarak geçişlerdeki önlemlerin yarın sabah 09.00’dan itibaren kaldırılması görüşünde olduğu belirtildi.

Duyuruda, komitenin, Covid-19 salgının her iki taraftaki durumunu değerlendirmeyi sürdüreceği, tarafların iki haftada bir karşı tarafa bilgi vereceği ve buna göre düzenlemelere gideceği kaydedildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar açıklandı.

Ülkeye girişlerde Güvende Kal Uygulaması aranmayacak. Yurtdışından gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat oncesi pcr veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

B.ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde uygulanan kuralların kaldırılarak kişilerin Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmalarına karar verilmiştir.

C.ADAPASS SORGULAMASI İLE İLGİLİ KARARLAR

Kapalı alan eğlence merkezleri (bar,club vb), casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, spa merkezleri, dövme salonları, gece klüpleri, restaurantlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine girişte aşısız kişilerin son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde adapass sorgulaması devam edecektir.

F.COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Covid -19 okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testi ile de okula dönebilecek.

Tüm kararlar şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (12.04.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 5.04.2022 12.04.2022 Değişim Toplam vaka sayısı 4.670 2.619 -43,92% Yerel vaka sayısı 4.670 2.619 -43,92% Yurtdışı vaka 0 0 0,00% 100.000 de vaka sayısı 1222,51 685,60 -43,92% 100.000 de yerel vaka sayısı 1222,51 685,60 -43,92% Test sayısı 122.616 96.035 -21,68% Test pozitiflik oranı 3,81% 2,72% -28,53% Hastanede tedavi gören 46 38 -17,39% Yoğun bakımda tedavi gören 8 6 -25,00% Yoğun bakım oranı 0,12% 0,15% 25,00% Aktif vaka sayısı 6705 3939 -41,25% Kaybedilen vaka sayısı 6 4 -33,33% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 5.04.2022 12.04.2022 Değişim KKTC GENELİ 174,3 97,7 -43,93% LEFKOŞA 226,4 146,4 -35,34% GAZİMAĞUSA 175,6 90,2 -48,66% GİRNE 122,9 67,7 -44,88% İSKELE 150,9 39,4 -73,89% GÜZELYURT 158,4 76,2 -51,89% LEFKE 118,8 67,0 -43,58%

KARARLAR

ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler; ülkeye karantinasız ve testsiz girebilecektir.

* Aşılı ve hastalığı geçirmiş kişi tanımı aşağıda belirtilmiştir.

Aşısız kişiler; Yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen test sonucu ile ülkeye girebilecektir.

Tanımlar;

İki doz aşılar için ikinci doz, tek doz aşılar için (Johnson) birinci doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş olan 18 yaş ve üzeri kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

İkinci dozun (Johnson için birinci dozun) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişiler, hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

12-18 yaş arası kişiler (12 ve 18 yaş dahil) hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir.12-18 yaş arası aşısız çocuklar aşısız kişi kurallarına tabii olacaktır.

12 yaş altı çocuklardan Covid-19 test aranmayacaktır.

Hastalığı geçirmiş kişiler, pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün dolmamış kişiler aşılı kişilerin kurallarına tabii olacaklardır.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış ancak üzerinden 180 gün geçmemiş kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Kişiler aşağıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde de aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

KABUL EDİLEN AŞILAR:

SINOVAC

SINOPHARM (VEROCELL)

COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford)

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson

SPUTNIK V

MODERNA

NOVAVAX

COVİSHİELD (Astrazeneca/Oxford)

COVAXİN

CANSİNOBİO

TURKOVAC

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde uygulanan kuralların kaldırılarak kişilerin Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmalarına karar verilmiştir.

ADAPASS SORGULAMASI İLE İLGİLİ KARARLAR

Adapass sorgulamasında aşılı kişi olarak kabul edilebilme kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir;

COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden MODERNA 6 ay geçen kişiler;

CORONAVAC (Sinovac) ve TURKOVAC aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3.Doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilmeye devam edeceklerdir.

Kapalı alan eğlence merkezleri (bar,club vb), casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, spa merkezleri, dövme salonları, gece klüpleri, restaurantlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine girişte aşısız kişilerin son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde adapass sorgulaması devam edecektir.

Yaşlı bakım evlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar.

Yukarıda bahsi geçen işletmelerde Adapass sorgulamalarının aktif kontrolünün yapılabilmesi amacıyla işletmeler yetkili biri bulundurmak zorundadır.

SEKTÖR ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ KURALLAR Ülkemizde faaliyet gösteren tam aşılı sektör çalışanlarının test zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak tam aşılı okul/özel eğitim merkezleri, bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve 7 günde bir test yapmaya devam edeceklerdir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen aşısız sektör çalışanları ise her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

(TAM AŞILILAR TEST YOK) (AŞISIZLAR 72 SAATTE BİR ANTİJEN TESTİ) OTEL ÇALIŞANLARI İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMANLARDA KALANLAR CASİNO ÇALIŞANLARI BERBER / KUAFÖR/GÜZELLİK SALONLARI/DÖVME SALONU ÇALIŞANLARI OKUL/ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞANLARI BAKIMEVİ-HUZUREVİ ÇALIŞANLARI CEZAEVİ ÇALIŞANLARI RESTAURANT ÇALIŞANLARI MÜZİSYENLER CAFÉ ÇALIŞANLARI BAR / CLUB ÇALIŞANLARI MEYHANE ÇALIŞANLARI SİNEMA SALONLARINDA ÇALIŞANLAR PASTANE ÇALIŞANLARI KAPALI SPOR SALONLARINDA ÇALIŞANLAR KAHVEHANE / KIRAATHANEÇALIŞANLARI KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARINDA ÇALIŞANLAR ÜRETİM / FABRİKA ÇALIŞANLARI EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ BET OFİS ÇALIŞANLARI GECE KLÜPLERİNDE ÇALIŞANLAR

Tüm işletmelerde kapalı alanlarda maske, hijyen ve dezenfekte kurallarına hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur. Belirtilen tedbirleri almak ve uygulamak işyerlerinin sorumluluğundadır. Aynı şekilde toplu taşımacılıkta maske, hijyen ve dezenfekte kurallarına uymak zorunludur. Sorumluluk şoföre ve işverene aittir.

TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR Covid 19 pozitif kişi ile temas eden Tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır. Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise yine maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde antijen testlerini yaptıracaklardır. Eksik aşılı veya aşısız olup Covid 19 pozitif kişi ile temaslı olan, özel eğitim merkezleri çalışanları, yaşlı bakımevleri çalışanları, cezaevi çalışanları, yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet veren kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda PCR testlerini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Covid-19 pozitif kişi, çocuk olduğu veya bakıma muhtaç olduğu vb nedenle karantinaya bakıcı kişiyle birlikte girmişse, pozitif kişinin testinin negatife dönmesi halinde bakıcı kişinin testi de negatif ise bakıcı kişi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük hayatına devam edecektir. Bakıcı kişi aşılı ise 5. gün, aşısız ise 5. ve 7.gün antijen testini yaptıracaktır. Bu kişiler belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken antijen testi yaptıracaklardır. Okullarda bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler de PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar evde izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Sınıfın geriye kalanı, maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir. Okul çalışanları ve öğrenciler hariç, semptomlu kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijenin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:

ÇOCUK AYNI EVDE YAŞAYAN COVİD-19 POZİTİF BİREY OKULA DEVAM AŞI TAM AŞILI TAM AŞILI OKULA DEVAM TAM AŞILI AŞISIZ OKULA DEVAM AŞISIZ TAM AŞILI OKULA DEVAM AŞISIZ AŞISIZ OKULA GİTMEYECEK

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)

Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.

İzolasyon süreci testsiz 10 gündür. Ancak kişiler 7. ile 10. gün arasında (her iki gün dahil) 1 kez olmak üzere kontrol PCR testi yaptırabilirler. Test sonucunun negatif olması durumunda izolasyon süreleri sona erer. Okul/özel eğitim merkezleri, bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları 7. ile 10. gün arasında (her iki gün dahil) kontrol PCR testlerini yaptırabilirler . Ancak bu sektör çalışanları mutlak suretle negatif PCR/antijen test sonucuna istinaden izolasyon süreleri sonlanır.

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 878 1030 numaradan kendilerine verilen doktor numarasını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir.Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLAR Bu kapsamda her okul; “Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu gerektiğinde durum değerlendime toplantıları yapacaktır. Okullarda Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda her gün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Bu kuralların uygulanmasında taşımacılık şirketleri ve pandemi kurulları sorumlu olacaktır.

Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir. 4-6 yaş arası okul öncesi sınıflarda covid-19 pozitif vaka görülmesi halinde maske kuralı uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınarak temas durumu değerlendirilecektir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Sınıf:

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

İlköğretim (1. Sınıftan 5. Sınıfa kadar) öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin yapamaması halinde aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde her 72 saatte bir antijen testi talep edilecektir.

Sınıftan itibaren (6. Sınıflar dahil) öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Yüksek Öğrenim ile ilgili uygulamalar, üniversitelerin bünyesinde oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ile iletişim halinde sürdürülmektedir.

Sınavlar,

Ülkemizde düzenlenecek uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca maske takmaları,

Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur. Kişiler isteğe bağlı olarak eczanelerden temin edebilecekleri antijen testi ile Kendi kendine test yapabilecektir. Ancak bu testler Adapas sistemine girilemeyecek ve adapas amaçları için kullanılamayacaktır.

AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Komitemiz tarafından “Aşı Şeması” tekrar değerlendirilip asagidaki gibi güncellenmistir.

COVİD-19 AŞI ŞEMASI (12 yaş ve üzeri)

1.doz 2.doz 3.doz 4.doz 5.doz SİNOVAC SİNOVAC (İlk dozdan 1 ay sonra) BİONTECH (2.dozdan 3 ay sonra)* BİONTECH 3.dozdan 1-3 ay sonra) BİONTECH (4. dozdan 3 ay sonra) SİNOVAC SİNOVAC (İlk dozdan 1 ay sonra) SİNOVAC (2.dozdan 3 ay sonra) BİONTECH (3.dozdan 3 ay sonra yapılır.Biontec olmaması veya hastanın tercihi halinde SINOVAC yapılabilir) BİONTECH (4. dozdan 3 ay sonra) BİONTEC BİONTECH (ilk dozdan 1 ay sonra) BİONTECH (ikinciden 3-6 ay sonra) BİONTECH 3. dozdan 3 ay sonra 65 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanları) MODERNA MODERNA (ilk dozdan 1 ay sonra) MODERNA/BİONTECH (3-6 ay sonra) BİONTEC (3.dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları JOHNSON BİONTEC (3ay sonra) BİONTEC (1-3ay sonra) BİONTEC ((3.dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları ASTRA ZENECA ASTRA ZENECA (1 ay sonra) BİONTEC (3-6 ay sonra) BİONTEC((3.dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanları

TAM AŞILI OLMASINA RAĞMEN COVİD 19 HASTALIĞI GEÇİRENLERİN AŞI ŞEMASI

HASTA OLMADAN ÖNCE YAPILMIŞ AŞI 3.DOZ 4. DOZ 5.DOZ 2 DOZ SİNOVAC BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) BİONTECH (3.dozdan 3 ay sonra) — 2 DOZ BİONTECH BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) — — 1 DOZ JOHNSON& JOHNSON BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) BİONTECH (3. Dozdan 3 Ay sonra) — 2 DOZ MODERNA BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) — — 2 DOZ ASTRAZENECA BİONTECH (negatifteştikten 3 Ay sonra) — — 2 DOZ SİNOVAC SİNOVAC (negatifteştikten 3 Ay sonra) SİNOVAC (negatifteştikten 4 Ay sonra) SİNOVAC (negatifteştikten 7 Ay sonra)

** Covid-19 hastalığını geçirmiş bu kişilerin negatifleşme tarihlerinden 3 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.

AŞI ŞEMASI TAMAMLANMADAN VEYA HİÇ AŞILANMADAN COVİD19 HASTALIĞINI GEÇİREN KİŞİLERİN AŞI ŞEMASI

Bu kişilerin negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları gerekmektedir.