Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yasanın görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, yasaya katkı koyan tüm milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına teşekkür ederek, yasanın oy birliğiyle geçmesinin önemine işaret etti.

Üstel, yasa geçirilirken vatandaşlara ceza kesmeyi değil caydırıcılık olmasını düşündüklerini ifade ederek, yasal düzenlemede hem değişik cezaları hem denetlemeleri yerel yönetimelere, ilçe kurullarına bıraktıklarını, hem de gelirleri kendilerine bıraktıklarını kaydetti.

Bütün bunların açılım ve kapanmama adına yaptıkları düzenlemeler olduğunu ifade eden Üstel, kurallara uyulduğu halde sıkıntıların aşılacağını, şimdi bile küçük açılımlar yapıldığını ancak kurallara uyulmadığını söyledi.

Üstel, herkesin birbirini uyarması gerektiğini, yine de kaçaklar olacağını, olduğunu, fakat şimdi esnaf ve vatandaşlar dahi denetimlerin artacağını, caydırıcılık olacağını anlattı.

Kural, yasa neyse uygulanacağını ifade eden Üstel, bu hastalık ile uzun süre yaşayacaklarını herkesin iyi bilmesi gerektiğini ve ona göre herkesin, toplum sağlığına zarar vermeden önlemlerini almasını istedi.

Üstel, ev karantinasında da aynı denetlemelerin sürdüğünü ifade ederek, ev karantinası ile ilgili denetimeleri anlattı.

12 Nisan’da kapalı devre turizmin açılacağını, bunun yanında ev karantinasını yaygınlaştıracaklarını ifade eden Üstel, elektronik bilekliklerle de bunu başlatacaklarını kaydetti.

Büyük otellerin kapalı devre açılacağını ardından da küçük otellerin açılacağını ifade eden Üstel, aşıların da ülkeye ilerleyen günlerde gelmesiyle planlamaları yapacaklarını ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Üstel, 6 bölgede aşılamaların kriterler çerçevesinde sürdüğünü ifade etti.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, pandemi döneminde sürecin içinde etkin rol alan ve merkezi yönetime her alanda destek olan belediyelerin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, belediyelerin halk yararına hem mevzuat hem de özerklik bakımından güçlendirilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Şahali, toplum yararına iktidar muhalefet ayrımı yapmadan çalıştıklarını ifade ederek, yasada yapılan düzenleme ile belediyelerin de katkısıyla pandemi yönetiminin yapılacağını kaydetti.

Ataoğlu: Bileklik koşulu olacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, turizmin açılımıyla ilgili yaptıkları girişimleri anlatarak, turizmin kapalı devre ile açılması konusundaki çalışmaları dile getirdi. Ataoğlu, iç turizmin açılmasına yönelik de Sağlık Üst Kurulu ile çalışmalar yaptıklarını, sektör temsilcileri ile de bu yönde görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Ataoğlu, 12 Nisan’da açılacak turizm sektöründe, 500 ile bin arasında bir yolcu gelişinin beklendiğini, 2-3 otelin bunları alacağını, kapalı devre olacağından içeri dışarı giriş çıkış olmayacağını, bileklik koşulu olacağını, denetimin oteller tarafından yapılacağını, çalışanların evine gitmeyeceğini anlattı.

Aşılanmış insanlara karantinasız giriş

Esas açılımın mayıs ayında düşünüldüğünü, bunun da nasıl olacağının konuşulduğunu, ifade eden Ataoğlu, önceliğin toplum sağlığı olduğunu, o yüzden başta ülke ekonomisi için aşılanmış insanların karantinasız girişinin sağlaması olduğunu kaydetti. Ataoğlu, taşımacılığın da acenteler tarafından yapılacağını anlattı.

Karpaz’daki deniz kıyısına yapılan müdahale konusuna da değinen Ataoğlu, konu ile ilgili şirket yetkilileri ve belediye başkanı ile görüşmeler yapacağını, izinlendirme konusundaki eksik işlemlerin giderilmesini istediklerini, alınması gereken önlemler veya yatırımcının önünü açma konusunda ne varsa yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları da görüşüldü.

Raporları komite başkanı UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra okudu. Altuğra, komitenin üretim yapmasına katkı koyan milletvekillerine teşekkür etti.

Bugünkü birleşimini tamamlayan Genel Kurul, perşembe günü saat 10.00’da toplanacak.