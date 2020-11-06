Bugün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen Kuzey Kıbrıs’ta bugün hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.Bugün en yüksek hava sıcaklığı İç kesimlerde 26; Sahillerde 25 derece dolaylarında olacak.

Bölgemiz denizlerinde de hava, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar kuzey ve doğu’dan 3 ile 5 kuvvetinde esecek.