Bugün Ramazan Bayramı’nın üçüncü ve son günü

Ramazan Bayramı bugün sona eriyor. Perşembe günü başlayan üç günlük bayram, koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı kısıtlamalarla kutlanıyor.

İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı’nı bazı vatandaşlar ailelerini ve yakınlarını ziyaret ederek evlerinde geçirirken bazıları da deniz kenarındaki otellerde veya yazlık evlerinde konaklayarak tatil yapmayı tercih etti.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği bayram tatili boyunca serinlemek için denize girenler de var.

Ramazan ayında 30 gün boyunca tutulan orucun ardından kutlanan bayramda, geleneksel çörek, tatlı ve yemekler yapıldı.

Ziyaretlerin çekirdek aileyle sınırlı tutulması ve maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi istenen bayramda kutlamaların açık alanda yapılması tavsiye edilmişti.

Polisin özel önlemler aldığı bayram boyunca trafik kazaları ve yangınlar dikkat çekti.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebiliyor.

Her yıl bayram dolayısı ile kurulan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinlikler de salgın nedeniyle bu yıl yapılmıyor.

Lefkoşa’da bugün her cumartesi olduğu gibi Otobüs Terminali’nde pazar yeri kuruldu. Lefkoşalılar bayramın son gününü pazardan alışveriş yaparak değerlendirdi.