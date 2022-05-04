Bugün Ramazan Bayramı’nın son günü…

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan 3 günlük Ramazan Bayramı, bugün sona eriyor.

On bir ayın sultanı ramazan ayı bu yıl 2 Nisan’da başlamış ve 1 Mayıs günü son bulmuştu. 1 Mayıs Arife Günü’nün ardından ise 3 gün süren Ramazan Bayramı başlamıştı.

2 yıldır devam eden Koronavirüs pandemisi sürecinde ilk kez katı tedbirler olmaksızın idrak edilen Bayram’da aile büyükleri ziyaret edildi, sofralar kuruldu. Arife günü de dahil olmak üzere, bayram boyunca mezarlık ziyaretleri de yapıldı.

Ramazan bayramı nedeniyle çeşitli kurum kuruluş ve dernekler mesaj yayımlayarak vatandaşın bayramını kutlarken, Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte halkla ve personelle bayramlaştı. Resepsiyona, hükümet ve devlet erkânı, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri, vatandaşlar ile personel katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ise “Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla başlatılan gıda yardımı kampanyası çerçevesinde bin 150 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Öte yandan, Ramazan Bayramı boyunca Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri etkili olurken, toz zerreciklerinin bugün öğle saatlerine kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.