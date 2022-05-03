UKÜ 22. Bahar Şenliği için geri sayım başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Bahar Şenlikleri, verilen pandemi arasından sonra bu yıl ‘çeşitlilik, kapsayıcılık ve dönüşüm’ temaları ile 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 22.’si gerçekleştirilecek olan festival kapsamında, UKÜ Kampüsü’nde 4 gün boyunca dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçılar ve gruplar sahne alacak.

Norm Ender konseri ile başlayacak olan festivalin kapanış konserini Avrupa turnelerinde sıkça yer alan dünyaca ünlü Garmiani ve Sanjin yapacak. Öğrenciler ve halka unutulmayacak bir dört gün yaşatacak festivalin iletişim sponsorluğunu Telsim ve KKTCell, medya sponsorluğunu NRG Play üstleniyor.

Etkinlik programı hakkında da bilgiler veren Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, üniversitedeki öğrenci profilinin ülkeler bazında çeşitlilik gösterdiğini anımsatarak, bu yılki Bahar Şenliklerinde amaçlarının bu çeşitliliği öne çıkaran tüm öğrencilere hitap eden etkinlikler organize etmek olduğunu söyledi. Bu yılki etkinliklerde seçilen sanatçıların öğrencilerin talep ve görüşleri üzerinden seçildiklerine de dikkat çeken Kalaycı, amaçlarının şenliklerin organizasyonuna öğrencileri de dâhil etme olduğunu kaydetti.

Kalaycı açıklamasında konser programı çerçevesinde, “11 Mayıs Norm Ender, 12 Mayıs alternatif rock sanatçısı Madrigal, 13 Mayıs İngiltere’den rap ve hiphop ağırlıklı müzikleri ile tanınan Rams, 14 Mayıs tarihinde kapanış konserinde de dünyaca ünlü DJ’ler Garmiani ve Sanjin’in sahne alacağını aktaran Kalaycı, tüm etkinliklere katılımın halka ücretsiz olarak açık olduğunun da altını çizdi.

Kalaycı, festival süresinde konserler dışında öğrencilerin aktif katılımlarının gerçekleşeceği birçok etkinlik ve performans organize edileceği belirterek, “UKÜ Survivor yarışması ve Uluslararası öğrenci topluluklarının sürdürülebilirlik atölyesine ilişkin bir yarışma yapılacak. CIU Arena’da spor turnuvaları yanı sıra gelenekselleşen demir adam ile demir kadın yarışması var. İskoç dansı olan Ceilidh dans gösterisi ve Müzik kulübünün özellikle son gün gerçekleştireceği UKÜ’ nün sesi yarışması gerçekleştirilecek” dedi