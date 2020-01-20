Otomobil

Bugatti CEO’su, Porsche kullandığını açıkladı

20 Ocak 2020

Fransız lüks otomobil üreticisi Bugatti’nin CEO’su Stephan Winkelmann, en son yenilikleri görmek için Bugatti modellerini sık sık deneyimlediğini; ancak şu anda Porsche Panamera Sport Turismo kullandığını söyledi.

Yüksek performanslı otomobilleriyle tanınan Bugatti’nin CEO’su olan Stephan Winkelmann, otomotiv sektörünün en popüler mecralarından biri olan Autocar’a konuştu. Hem Bugatti hem de otomotiv dünyasının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Winkelmann, garajanda hangi araçların olduğu sorusuna çok çarpıcı bir yanıt verdi.

En son yenilikleri görmek için Bugatti modellerini sık sık kullandığını ifade eden başarılı iş insanı, bunun dışında yılda bir kez arabasını değiştirmeye gayret ettiğini söyledi. Geçmişte uzun yıllar Alman devi Audi’de çalıştığı için RS modellerini çok sevdiğini belirten Winkelmann, şu anda Porsche Panamera Sport Turismo kullandığını ifade etti.

Bugatti CEO’su, garajında bir Porsche olduğunu gizlemiyor

Otomotiv sektörünün şu anda inanılmaz derecede hızlı olduğunu dile getiren Bugatti CEO’su, dijitalleşme veya elektrifikasyon gibi faktörlerin gelecekte kendilerini daha fazla etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Winkelmann, firma olarak kısa ve orta vadede yere basma kuvveti, yol tutuşu ve ağırlık azaltma konuları üzerine yoğunlaşacağını belirtti.

Veyron’un halefi olan Chiron, ilk olarak 2016 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Dört turbo şarjlı W16 motora sahip olan araç, 0’dan 100 kilometreye yalnızca 2.4 saniyede çıkıyor. O tarihten beri Chiron’un farklı varyantlarını piyasaya sunan Fransız şirket, şu anda Divo siparişlerine odaklanmış durumda. Yalnızca 40 adet üretilen otomobilin başlangıç fiyatı tam 5 milyon euro.



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