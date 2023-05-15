Bu hafta piyasalarda takip edilecek kritik gelişmeler

Küresel piyasalar, bu hafta açıklanacak olan Euro Bölgesi enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankası başkanlarının yapacağı açıklamaları yakından takip edecek.

Geçen hafta yatırımcıların odağında merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, yoğun makroekonomik takvim ve ABD’de devam eden borç limiti krizi bulunurken, alınan karışık sinyaller piyasaların yön bulmasını zorlaştırdı.

Analistler, ABD’de devam eden borç limiti krizine ilişkin gelişmelerin yatırımcılarının odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, Powell’ın sözle yönlendirmelerinin de gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

ABD’de bu haftanın veri takviminde, bugün New York Fed İmalat Endeksi, salı günü perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba günü inşaat izinleri ve konut başlangıçları, perşembe günü Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik hakları başvurusu verilerinin yanı sıra cuma günü Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

Avrupa’da gözler enflasyon verilerine çevrildi

Avrupa borsalarında, BoE’nin 25 baz puan faiz artırdığı haftada negatif bir seyir izlenirken, bu hafta için bölgede enflasyon verilerinin yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey’ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta, BoE beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,5‘e yükseltti. Böylece peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE’nin kararıyla ülkede faiz oranı, Ekim 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Analistler, para piyasalarında, ECB’nin faiz artırımlarını tahmin edilenden daha önce sona erdirebileceğinin fiyatlandığını ancak ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki net tonun belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Analistler, Euro Bölgesi’nde TÜFE’nin nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7,0 artmasının beklendiğini anımsatarak, verilerin açıklanmasının ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, yılın devamında ise daha önce 50 baz puan olan faiz artış beklentilerinin 25 baz puana gerilediğini belirtti.

Öte yandan, bölgede yüksek seyreden enflasyona karşın yavaşlamayı sürdüren ekonomik aktivite fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, salı günü İngiltere’de işsizlik, Almanya’da ZEW endeksi, Euro Bölgesi’nde büyüme ve dış ticaret dengesi, çarşamba günü Euro Bölgesi’nde enflasyon ve BoE Başkanı Bailey’in açıklamaları, cuma günü de Almanya’da ÜFE verilerinin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde’ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

Japonya’nın enflasyon verileri yatırımcıların odağında

Asya borsalarında, geçen hafta Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler söz konusu seyirde etkili oldu. Bu hafta açıklanacak olan Japonya’da büyüme ve enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu haftanın veri takviminde, salı Çin’de sanayi üretimi ve işsizlik, çarşamba Japonya’da büyüme ve sanayi üretimi, perşembe Japonya’da dış ticaret açığı ve cuma Japonya’da enflasyon verileri takip edilecek.

Türkiye’de Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek

Türkiye’de geçen hafta BIST 100 endeksi, yüzde 9 değer kazancıyla 4.795,61 puandan kapanırken, bu hafta için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine çevrildi.

Türkiye’de bugün bütçe dengesi, perşembe günü ise Piyasa Katılımcıları Anketi’nin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri de yakından takip edilecek.