Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek

TC Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e yanıt veren İmamoğlu, Çelik’in ‘alınganlık gösterdiğini’ söyledi.

Sürekli çalışma halinde olduklarını Kılıçdaroğlu ile bir arada olduklarını belirten İmamoğlu şunları kaydetti:

“AK Parti sözcüsü benim ‘13’üncü cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’ sözümü eleştirdi. Bu benim inancımla ilgilidir. Saygıya sıra gelince siz seçim bitmeden sonuçları tariflediğiniz için sizin için şerbetliyiz. Sizin kurumlarınıza güvenmiyoruz ama memleketimize güveniyoruz. Anadolu Ajansı 50.01’de yarım saat tuttu, sonra herhalde talimat alarak indirdi. Anadolu Ajansı’nı bitkisel hayata soktunuz, canını yediniz, bitirdiniz. Bu sistemin hepimizi çok sıkıntıya soktuğumu biliyoruz. Bakanlar makam araçlarıyla propaganda yaptı. Onları da bizi de bu sistem zora soktu. Gerçekler açığa çıkıyor. Yüzde 60’larda başlayan manipülasyon 50’larda düştü. Sisteme giriş yapılmayan 7,5 milyon oy var. Bunlar bizim güçlü olduğumuz yerler. Bilinçli yapılıyor. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Islak imzalı tutanakları açıklamaya devam edeceğiz. Elimizdeki verilere dayanarak tüm milletimiz sabahleyin Kılıçdaroğlu’nu önde görecektir. İlginç bir kurgu var onu çözmeye çalışıyoruz.”

YAVAŞ: SANDIKLARIN YÜZDE 69.7’SİNE GÖRE KILIÇDAROĞLU 47.7, ERDOĞAN YÜZDE 45.8

İmamoğlu’nun ardından konuşan Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı’na yönelik eleştirilerinden iktidarın rahatsız olduğunu fakat haksız olduğunu belirtti. Daha tedbirli olduklarını ve ıslak imzalar üzerinden konuştuklarını ifade eden Yavaş şöyle konuştu:

“Diyarbakır’da torbalarını teslim edemiyorlar. Ankara’da sadece 4 bin Antalya’ya bin tane ıslak imza gelmedi. İtiraz ediyorlar tutanak alınamıyor. Sayılan yerler var. Sayın Soylu polis marifetiyle sonuçları alıp bildirmek istedi, neye dayanarak yaptı. “

Islak imzalı tutanaklarla oyların yüzde 69.7‘sine ulaştıklarını Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47.7, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise yüzde 45.8’de olduğunu belirten Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“60 bin sandığın verisi gelmedi. Bu tamamlanınca gerçek ortaya çıkacak. Bir temenni de olsa sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanı olması hakkımız. Biz seçimi kazandık diye gösteri yapılıyor. Bunlar sandık görevlisinin moralini bozuyor. Bunlar millet iradesine darbe olmuyor ama bizim yaptığımız açıklama darbe oluyor. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu ilk turda alacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek.”