Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, dolar ve euro yatırımcısına kazanç sağlarken, altın kayıp yaşattı.

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 7.915,48 ve en yüksek 8.347,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,37 değer kazanarak 8.346,28 puandan tamamladı.

Bu hafta döviz kurlarından ABD doları haftalık bazda yüzde 0,32 değer kazanarak 30,3010 liraya çıkarken, euro ise yüzde 0,10 artışla 32,9688 liraya yükseldi.

Borsa ve döviz kurlarının kazanç sağladığı haftada altın ise yatırımcısına kayıp yaşattı. Buna göre gram altın haftalık bazda yüzde 0,22 düşüşle 1965,14 liraya indi.

Öte yandan geride bıraktığımız haftada yatırım fonları yüzde 1,30, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,30 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında da yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile “Hisse Senedi” fonları oldu.