Gökbilimcilerden yeni keşif

Bilim insanları bir yılın 4.41 gün sürdüğü bir ötegezegen keşfetti. WASP-62b adı verilen gezegen Dünya’dan 575 ışık yılı uzaklıkta.

Harvard ve Smithsonian’ın Astrofizik Merkezi’nde görev alan ekip bir yılın sadece 4.41 gün sürdüğü bir öte gezegen keşfetti.

Başka bir deyişle söz konusu gezegen, gezegenimiz Dünya’nın 365 günde tamamladığı yörünge döngüsünü 4.41 günde tamamlıyor.

Science Alert’ta yer alan habere göre, Dünya’dan 575 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegene WASP-62b adı verildi.

WASP-62b’nin bugüne kadar keşfedilen ikinci bulutsuz ötegezegen olduğu açıklandı.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Munazza Alam, Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlere göre gezegende bol miktarda sodyum olduğun altını çiziyor.

Ekip, Hubble’ın yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu’nun gezegeni daha yakından incelemeye imkan tanıyacağını belirtiliyor.

Bilim insanları WASP-62b’yi ilk defa 2012’de tespit etmişti.