Bu gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, denizde dün gece başlayan fırtınamsı rüzgarın, bugün 23:59’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi yayımladığı meteorolojik uyarıda, “Bölgemiz denizlerinden Taurus’da güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgârın ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı rüzgâr’ şeklinde devam etmesi beklenmektedir” denildi.

En çok yağış Çamblıbel’de

Meteoroloji Dairesine göre, Çamlıbel ve Kozanköy bölgesinde metrekareye dün 20-22 kilogram yağış düştü.

Dairenin verilerine göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye Çamlıbel’de 22, Kozanköy’de 20, Kalkanlı’da 12, Boğaz ‘da 11; Akdeniz, Karaoğlanoğlu ve Girne’de 9, Beyarmudu ve Akdoğan’da 7, Mehmetcik, Lefke ve Yeşilırmak’ta 6; Alsancak, Doğancı, Mallıdağ, Gemikonağı, Beylerbeyi ve Kırıkkale’de 5 kilogram yağış düştü.