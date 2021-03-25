Eliz Maloney ve diğer bireysel dallarda yurt dışında sporculara, devlet nasıl destek olabilir kafa yormaya devam ediyorum.

Yazdığım dünkü köşe yazısından sonra telefonla ve sosyal medyada bana ulaşanların yaptıkları öneriler gerçekten hoşuma gitti.

Ama benim başka önerilerim var. Eliz Maloney’e bu devlet nasıl sahip çıkabilir. Ben bunu örneklendireyim.

Şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’in kolundaki reklam “Visit Ruwanda” ya da diğer kulüplerin aldıkları böyle kol reklamları. Bunlar daha çok artırılabilir.

Biz de Eliz Maloney ve diğer sporcularımızın kollarına “Come to North Cyprus” diye reklam koyabiliriz. Hem İngiltere’deki Underground’lara verdiğimiz para bizim çocuklara gider. Turizm Bakanlığı bunu hemen yapmalıdır. Fikri Ataoğlu ve ekibi oturup bu işi düşünsünler. O duvarlara yaptıkları reklamdan daha basit ve daha çarpıcı olabilecek bir reklam kampanyası olur. Eliz ve diğer sporcular dünyanın çeşitli kentlerinde mücadele ediyorlar. Al sana bal gibi yerli insanının kullanacağı ve onları da kurtaracak reklam. Hem devlet kendi öz evladını onurlandıracak hem de sporcusunda destek verecek.

Bu olay derhal yürürlüğe girmelidir. Cumhurbaşkanı Tatar da kendisinin Spor Üst Kurulu’ndan bu olayı yapabilir, Başbakan Ersan Saner de, her fırsatta ben ambargoyu delerim diyen Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı da, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da sporcularımıza verecekleri reklamla hem devletin tanıtımına hem de sporcuya destek verebilirler.

Havadis’in “Eğitim” yazarı ve ayni zamanda benim çok eski dostum Barış Uzunahmet, Eliz Maloney konusunda getirdiği başka bir bakış açısı daha var.

Uzunahmet diyor ki, gelecek yıl Commonwealth oyunları var. Şimdiden başlarlarsa çalışmalara bireysel olarak yarışlara katılabilirler.

Kıbrıs, Commonwwelth üyesidir. Belki KKTC olarak kabul etmezler bizi ama sporcular bireysel olarak katılabilir. İngiltere, AB’den çıktı. AB de işin içinde olmayacak. Yarışlar zaten İngiltere’de olacak tam fırsattır. Barış Uzunahmet’in önerisine imzamı atarım.

Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir, neden olmasın.