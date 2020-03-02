MüzikSosyal MedyaTeknoloji

BTS’in yeni videosu da Youtube tarihine geçti

2 Mart 2020

Grubun yeni albümünden yayımlanan ikinci parça, birkaç dakika içinde 1,54 milyon izleyici tarafından görüntülendi.

BTS’in yeni albümü Map of the Soul: 7’dan yayımlanan ikinci parça geçen gün Youtube’da yayımlandı. “ON” adlı parça, platformda yerini almasından birkaç dakika sonra 1,54 milyon eşzamanlı izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. Ünlü K-pop grubu böylece “Youtube tarihinin en iyi ilk gösterimi”nin sahibi oldu.

21 Şubat’ta piyasaya çıkan albümün ilk parçası “Kinetic Manifesto Film: Come Prima” da ilk 24 saatinde 46,5 milyon görüntüleme elde etmişti. Böylece “Youtube tarihinin en iyi çıkış yapan 5. parçası” unvanını almıştı.

Forbes’un aktardığına göre BTS “Youtube tarihinin en iyi çıkış yapan 10 parçası”nın 3’ünü elinde bulunduruyor.

Halsey’le düet yaptıkları “Boy with Luv” parçası ilk 24 saatte 74,6 milyon dinleyiciye ulaşmış ve listenin ilk sırasına oturmuştu.

Grubun daha eski bir videosu “Idol” de bu haftaya kadar 5. sırada yer alıyordu. Ancak “Kinetic Manifesto Film: Come Prima”nın gelişiyle 6. sıraya taşınmıştı.

Variety’e konuşan grup, bu tür bir başarıyı hayal ettiklerini ama ulaşmayı hiç beklemediklerini söylemişti.

Grup üyelerinden Suga, son albümün ardındaki konsepti şu sözlerle açıklamıştı:

Yedi yıl birlikte çalıştık, yedi kişiyiz. Burada ilhamdan çok daha fazlası var. Bu albüm kendi hikayelerimizi anlatıyor.

Independent Türkçe, Forbes, Variety



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Facebook, uzaya uydu göndermeye hazır

Facebook, uzaya uydu göndermeye hazır

15 Şubat 2020
Photo of Twitter, insan organı satan bir sitenin reklamını verdi

Twitter, insan organı satan bir sitenin reklamını verdi

15 Şubat 2020
Photo of YouTube nasıl kuruldu?

YouTube nasıl kuruldu?

14 Şubat 2020
Photo of Gezegenlerin oluşumuna dair teoriyi ‘tersine çeviren’ bulgular elde edildi

Gezegenlerin oluşumuna dair teoriyi ‘tersine çeviren’ bulgular elde edildi

14 Şubat 2020
Photo of Netflix, abone olmayanların ücretsiz izleyebileceği filmler yayınlamaya başladı

Netflix, abone olmayanların ücretsiz izleyebileceği filmler yayınlamaya başladı

13 Şubat 2020
Photo of Google’ın klavyesine Emoji Mutfağı eklendi

Google’ın klavyesine Emoji Mutfağı eklendi

13 Şubat 2020
Photo of Robot köpek Spot, güvenlik görevlisi olarak işe alındı

Robot köpek Spot, güvenlik görevlisi olarak işe alındı

13 Şubat 2020
Photo of Airbus ‘fütürist’ uçağını tanıttı

Airbus ‘fütürist’ uçağını tanıttı

12 Şubat 2020
Photo of Xiaomi, Mi 10 serisinin tanıtımını Corona virüsü nedeniyle internetten yapacak

Xiaomi, Mi 10 serisinin tanıtımını Corona virüsü nedeniyle internetten yapacak

8 Şubat 2020
Photo of Apple, Corona virüsü salgını nedeniyle mağazalarının kapalı kalma süresini uzatıyor

Apple, Corona virüsü salgını nedeniyle mağazalarının kapalı kalma süresini uzatıyor

8 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı