BTS’in yeni videosu da Youtube tarihine geçti

Grubun yeni albümünden yayımlanan ikinci parça, birkaç dakika içinde 1,54 milyon izleyici tarafından görüntülendi.

BTS’in yeni albümü Map of the Soul: 7’dan yayımlanan ikinci parça geçen gün Youtube’da yayımlandı. “ON” adlı parça, platformda yerini almasından birkaç dakika sonra 1,54 milyon eşzamanlı izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. Ünlü K-pop grubu böylece “Youtube tarihinin en iyi ilk gösterimi”nin sahibi oldu.

21 Şubat’ta piyasaya çıkan albümün ilk parçası “Kinetic Manifesto Film: Come Prima” da ilk 24 saatinde 46,5 milyon görüntüleme elde etmişti. Böylece “Youtube tarihinin en iyi çıkış yapan 5. parçası” unvanını almıştı.

Forbes’un aktardığına göre BTS “Youtube tarihinin en iyi çıkış yapan 10 parçası”nın 3’ünü elinde bulunduruyor.

Halsey’le düet yaptıkları “Boy with Luv” parçası ilk 24 saatte 74,6 milyon dinleyiciye ulaşmış ve listenin ilk sırasına oturmuştu.

Grubun daha eski bir videosu “Idol” de bu haftaya kadar 5. sırada yer alıyordu. Ancak “Kinetic Manifesto Film: Come Prima”nın gelişiyle 6. sıraya taşınmıştı.

Variety’e konuşan grup, bu tür bir başarıyı hayal ettiklerini ama ulaşmayı hiç beklemediklerini söylemişti.

Grup üyelerinden Suga, son albümün ardındaki konsepti şu sözlerle açıklamıştı:

Yedi yıl birlikte çalıştık, yedi kişiyiz. Burada ilhamdan çok daha fazlası var. Bu albüm kendi hikayelerimizi anlatıyor.

Independent Türkçe, Forbes, Variety