BTM Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Mart tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hüseyin Özbilen (Geçitkale) 1 Maç

Gürcan Güngör (Geçitkale) 2 Maç

Murat Ali Kantaş (German Gold Akova Vuda) 2 Maç

Mehmet Sülün (Kaplıca Karadeniz 61) 2 Maç

Erdal Ekşi (Mehmetçik) 1 Maç

Ferdi Can Köse (Mehmetçik) 2 Maç

Yunus Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale) 1 Maç

Selim Seydan (Karaoğlanoğlu) 1 Maç

Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Halil Arıkhan (Bostancı Bağcıl) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hasan Çağakan Çaka (Dem’s Cons. Çanakkale)

Ferhat Devir (Seren Süt Dikmen Gücü)

Murat Abuzet (Mehmetçik)

Serhan Aydınel (Tatlısu)

Kamuran Ertürk (Karaoğlanoğlu)

Hasan Erdal (Ortaköy)

Eren Kandemir (Dem’s Cons. Çanakkale)

Emre Bayırlı (Ozanköy)

Eli Amir Özkan (Miracle Demirhan)

Osman Gürgöze (Tatlısu)

BTM KURULU KARARLARI

1) 18 Mart 2023 tarihinde 18532 maç numarasıyla, Vadili 14 Ağustos Stadında oynanan Vadili TÇBSK – Dems Cons. Çanakkale TSK İktisatbank BTM 1.Ligi Kırımızı Grup müsabakasının raporları ve video görüntüleri incelenmiş, Vadili TÇBSK taraftarlarının tribünlere kurdukları ses düzenini kullanarak, müsabaka esnasında gerek Çanakkale oyuncularına gerekse Çanakkale teknik heyetine karşı yaptıkları küfürler yanında, maç sonunda da Vadili TÇBSK Takımının rakip takıma toplu şekilde küfürlere devam etmiştir. Ayrıca, maç öncesi, Dems Cons. Çanakkale TSK’nın kullandığı soyunma odası içerisine bilinçli olarak dökülmüş hayvan yemleri fotoğraflarda gözlemlenmiştir. Vadili TÇBSK’nin, odalara yem dökmesi nedeniyle DT M.35’te yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden, müsabakada sürekli ve toplu şekilde küfür etme nedeniyle DT M.41 ve DT M.53 yanında tüm bu olayların müsabakanın düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle DT M.52 aykırı hareket ettikleri gözlemlenmiştir.

Vadili TÇBSK’ya DT 35.1 (E), DT M.52 ve DTM.53/12 uyarınca, 2500 TL para cezasına ve 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı ve Beyaz gruplarında oynanan 12. ve 13. hafta müsabakalarını oy birliği ile tescil etmiştir