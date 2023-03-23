1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası pazar günü yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası pazar günü yapılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
1. DR. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası pazar günü yapılıyor

2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası, 26 Mart Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.
2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ile birlikte bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası da ayni gün yapılacak.  Şampiyona Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler,  Büyükler ve Veteranlar kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılacak. Dokuz dernekten sporcuların yarışacağı müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

 


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar