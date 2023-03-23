Lefke’de Ercan Atasay dönemi başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Lefke’de Ercan Atasay dönemi başladı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Lefke’de Ercan Atasay dönemi başladı

Aksa Süper Lig ekiplerinden Lefke’de yeni teknik adam Ercan Atasay bugün Karadağ’da sahaya indi.

Ercan Atasay
Foto.-Mustafa Şenal

Teknik adam Çağan Çerkez’in görevden ayrılması ile anlaşmaya varılan Ercan Atasay ve teknik ekibinde yer alacak Fadıl Özaşık ile Zihni Yurttaş bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte oldular.

Lefke futbol takımı teknik direktörü Ercan Atasay oldu
Foto.-Mustafa Şenal

Muhabirimiz Mustafa Şenal’a açıklamalarda bulunan Atasay, bu haftayı bay geçeceklerini, daha sonrasında ise Mağusa Türk Gücü ile zor bir karşılaşma yapacaklarını dile getirdi.

Atasay, ellerinden geleni vererek çalışacaklarını ve Lefke’nin toplayabileceği en fazla puanı toplamak için mücadele edeceklerini belirtti.

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