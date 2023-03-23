Lefke’de Ercan Atasay dönemi başladı

Aksa Süper Lig ekiplerinden Lefke’de yeni teknik adam Ercan Atasay bugün Karadağ’da sahaya indi.

Teknik adam Çağan Çerkez’in görevden ayrılması ile anlaşmaya varılan Ercan Atasay ve teknik ekibinde yer alacak Fadıl Özaşık ile Zihni Yurttaş bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte oldular.

Muhabirimiz Mustafa Şenal’a açıklamalarda bulunan Atasay, bu haftayı bay geçeceklerini, daha sonrasında ise Mağusa Türk Gücü ile zor bir karşılaşma yapacaklarını dile getirdi.

Atasay, ellerinden geleni vererek çalışacaklarını ve Lefke’nin toplayabileceği en fazla puanı toplamak için mücadele edeceklerini belirtti.