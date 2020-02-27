BTM kulüpleri ile ilgili protokol imzalanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Başbakanlık arasında Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde mücadele eden takımlarla ilgili olarak protokol imzalanıyor.

Yarın (28.02.2020) KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek imza töreni saat 16.00’da başlayacak. Protokole KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koyacak. İmzalanacak protokol kapsamında 2019-2020 futbol sezonunda BTM 1.Lig ve BTM 2.Lig’de mücadele eden takımların maç ücretleri Başbakanlık tarafından karşılanacak. Gerçekleşecek imza törenine yetkilerin yanı sıra BTM kulüplerinin temsilcileri de katılacak.