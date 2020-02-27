FutbolSpor

BTM kulüpleri ile ilgili protokol imzalanıyor

27 Şubat 2020

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Başbakanlık arasında Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nde mücadele eden takımlarla ilgili olarak protokol imzalanıyor.

Yarın (28.02.2020) KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek imza töreni saat 16.00’da başlayacak. Protokole KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koyacak. İmzalanacak protokol kapsamında 2019-2020 futbol sezonunda BTM 1.Lig ve BTM 2.Lig’de mücadele eden takımların maç ücretleri Başbakanlık tarafından karşılanacak. Gerçekleşecek imza törenine yetkilerin yanı sıra BTM kulüplerinin temsilcileri de katılacak.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Başaramama düşüncesi

Başaramama düşüncesi

24 Şubat 2020
Photo of Çetinkaya nefes aldı: 2-0

Çetinkaya nefes aldı: 2-0

24 Şubat 2020
Photo of Batıda gülen Lefke

Batıda gülen Lefke

24 Şubat 2020
Photo of Batıda kazanan Lefke: 0-2

Batıda kazanan Lefke: 0-2

24 Şubat 2020
Photo of Fenerbahçe kafilesine yumurtalı saldırı

Fenerbahçe kafilesine yumurtalı saldırı

24 Şubat 2020
Photo of Ersun Yanal istifa etti

Ersun Yanal istifa etti

23 Şubat 2020
Photo of Galatasaray 20 yıl sonra Kadıköy’de kazandı

Galatasaray 20 yıl sonra Kadıköy’de kazandı

23 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs nedeniyle Serie A’da 3 maç ertelendi

Koronavirüs nedeniyle Serie A’da 3 maç ertelendi

23 Şubat 2020
Photo of Türkiye derbiye kilitlendi

Türkiye derbiye kilitlendi

23 Şubat 2020
Photo of Son sözü Sörloth söyledi: 2-2

Son sözü Sörloth söyledi: 2-2

23 Şubat 2020
Göz Atın
Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı