Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu isyan etti: Aklımızla dalga geçmeyin

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu yaptığı yazılı açıklama ile hükümetlerin spor branşları arasında futbol dışındaki branşlara gerekli önemi vermediğini ve adil davranılmadığını, bunun yanında dünyada sporun Futbolla sınırlı olmadığını vurguladı.

Gazioğlu’nun açıklaması;

Değerli Kamuoyu,

Aklımızla dalga geçmeyin, çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın !

Açıklanan bütçelerden sonra değişen bütçeler. 70 ile 8.5 milyon açıklanan, ardından 1 milyon daha BTMye ek verilen bütçe. 70den fazla artis olmayacak denilerek başından yanlış yapılan , yapılması gereken hakedene hakkettigini vererek federasyonlar arasındaki acılan makasi adaletli kapatacak bir artış duzeni . Fakat 420 artışın yapıldığı bütçe. Olmadi spor dairesi yönetim kurulu!

Federasyon Başkanı olarak 1 yılı, yonetici olarak 3. Yılı doldururken , hükümetlerin sürekli olarak sporda vizyondan bahsettiğini gördüm.

Bu ülkede sporda vizyon mizyon yok , bu ülkede sadece ambargolar arkasına saklanilarak popülizm var.

Ambargoyu bize siyasilerimiz uyguluyor.

2019 yılı içerisinde Tenis Federasyonu olarak 100000₺ lik federasyon bütçesi, 40000₺ de yurtdışı temas katkısı aldık. Bu katkıların toplamı 140000₺ yaparken , 2020 yılı bütçemiz 170000₺ oldu . Fakat yurtdisi temas katkısının bu yıl yapilmayacagi söyleniyor. Faaliyetleri 12 ay devam eden , bunyesinde kendi butcesinden ödediği 2 çalışanı olan (3850×2×12= 92400₺) . Kort bakımı en az futbol saha bakımı kadar masraflı olan , saha bakımları federasyonun ve kulüplerin kendi bütçesinden karşılanan, dünyanın en populer 5 sporundan birisi olan Tenis, bu ülkede maalesef siyasiler tarafından oy potansiyeli düşük olarak görüluyor ve değer görmeyen sporlar arasında tutuluyor. Futbola açıklanan 8.5 milyon ₺ yanında BTM ligine ek 1 milyon ₺ ve tüm tesislerin bakimi spor dairesi tarafından karşılanıyor. Futbol hep söyledik dunyanin gerçeği, verilsin fakat ona verilirken diğer sporlara da verilecekse verilsin.

Biz 3 yil boyunca yoğun temaslarda bulunup, sonunda Türkiye milli takım secmelerine her kategoride 2 sporcumuzu doğrudan katmak için bir protokol imzaladık. Bu da yılda 20 çocuğun Türkiye de sadece 1 haftalık turnuva oynaması demek . Maalesef bu turnuva için spor dairesine yaptığımız 50000₺ lik ek bütçe talebi olumsuz karşılanacak. Aldığımız ilk cevap bu yönde. Ki takdir edersiniz kafile 23 kisi olsa , uçak bileti ve konaklama 50000₺ nin cok üzerinde olur. Bu da demektir ki verdiğimiz 3 yıllık emek çöp olacak.

Bunun yanında Turkiye’nin uluslararası tenis dünyasında çıkışta oldugu bu donemde, bizim gençlerimiz Türkiye ‘de ciddi başarılar yakalamaya başladı. Türkiye Şampiyonası ve yaz kupalarinda elde edilen başarılarımız var. Başarıların artmasi için daha fazla turnuva oynamak gerekli. Bu butce ve imkanlarla bu imkansız.

Diğer yandan son oynadığı turnuvada uluslararası tenis federasyonu sıralamasında 131 numarada olan tenisçiyi 2 sette eleyen , bu ülkede doğmuş , bu ulkede yetismis bir KKTC vatandasi Eliz Maloney var. Her siyasinin başarılı sporcumuz olarak boy boy foto çektigi fakat katki yapmadığı Eliz Maloney.

Ailesi kendi imkanlarıyla Eliz için çabalıyor. Fakat devlet desteği olmadan bu serüvende başarı çok zor. Inşallah Eliz e gerekli destek bulunacak , Eliz bu ülkenin gururu olacak , Dünyada ilk yüze girecek , Gogsumuz kabaracak . O gun geldiğinde foto çekmek isteyen eminim cok olacak. Eliz in yerinde olsam bugün destek vermeyenlere ambargoyu ben uygularım.

Federasyonlar arasi bütçelerde yillardir yapılan adaletsiz dağılımdan kaynaklı makas sürekli açılıyor. Bugün ileriye gitmek yerine populizm yüzünden sürekli verdiğimiz emekler heba edilip geri goturuluyoruz.

2019 yili içerisinde federasyonumuza 108000₺ ye mal olan, Dünyanın en önemli tenis antrenörlerinden Lluis Bruguera ile yapilan kamp icin spor dairesinden onay alan 11000₺ lik katkıyı bile alamazken, 18 milyonluk federasyonlar bütçesinden tenise layik görülen , 30000₺ lik artisi da gerekirse spor dairemize iade edebiliriz . Artis yaptik diye Yeterki bizimle dalga geçmesinler.

Hasan Gazioğlu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı