Brucella hastalığı zararı olan 21 üreticiye 199 bin 500 TL tazminat ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Brucella hastalığı zararı olan 21 üreticiye 28 adet büyükbaş ve 154 adet küçükbaş için 199 bin 500 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordrolarının hazırlandığı duyuruldu.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri duyuruldu.