Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu

Covid-19 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda a\u015f\u0131lamaya ilk ba\u015flayan \u00fclke olan \u0130ngiltere\u2019de Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Matt Hancock yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Birle\u015fik Krall\u0131k n\u00fcfusunun yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131n\u0131n en az bir doz a\u015f\u0131 oldu\u011funu ve bunun bir kilometre ta\u015f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n8 Aral\u0131k 2020\u2019de BioNTech \/ Pfizer corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131yla birlikte pandemiyle m\u00fccadelesine ba\u015flayan \u0130ngiltere\u2019de Sa\u011fl\u0131k bakan\u0131 Matt Hancock yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Birle\u015fik Krall\u0131k n\u00fcfusunun yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131n\u0131n en az bir doz a\u015f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan payla\u015f\u0131lan resmi verilere g\u00f6re, Birle\u015fik Krall\u0131k'ta toplam 33,51 milyon ki\u015finin bir doz a\u015f\u0131 oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n12 milyondan fazla ki\u015finin ise iki doz a\u015f\u0131 oldu\u011fu bildirilen veriler hakk\u0131nda konu\u015fan Sa\u011fl\u0131k bakan\u0131 Matt Hancock yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Birle\u015fik Krall\u0131k n\u00fcfusunun yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131n\u0131n en az bir doz a\u015f\u0131 oldu\u011funu ve bunun bir kilometre ta\u015f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u2018BU HAR\u0130KA B\u0130R D\u00d6N\u00dcM NOKTASI\u2019\r\n\r\nHancock yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bu harika bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131" ifadelerini kullan\u0131rken, "Bu a\u015f\u0131lama program\u0131, salg\u0131ndan \u00e7\u0131k\u0131\u015f yolumuzdur" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k ve Sosyal Bak\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131, Birle\u015fik Krall\u0131k resmi n\u00fcfusunun ise 66,8 milyon oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l \u2018Brexit\u2019 dedi\u011fi Avrupa Birli\u011fi'ndeki \u00fclkelerinden \u00e7ok daha ba\u015far\u0131l\u0131 bir a\u015f\u0131lama politikas\u0131 izleyen Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta, uygulanan a\u015f\u0131 miktar\u0131 artt\u0131k\u00e7a h\u00fck\u00fcmet de karantina tedbirlerini her ge\u00e7en g\u00fcn gev\u015fetiyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de ise ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn 2 bin 61 yeni Covid-19 vakas\u0131 kaydedilirken 32 ki\u015fi ise corona vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n