Dünya

Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu

25 Nisan 2021
britanya koronavirüs





Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamaya ilk başlayan ülke olan İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık nüfusunun yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğunu ve bunun bir kilometre taşı olduğunu söyledi.





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25 Nisan 2021


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