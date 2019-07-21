Britanya Maliye Bakanı Hammond, Johnson’ın başbakan seçilmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı

“Onun kabinesinde görev alma koşulunun 31 Ekim’de anlaşmasız bir Brexit’i kabul etmeyi içerdiğini anlıyorum”

Britanya Maliye Bakanı Philip Hammond, bugün canlı yayında yaptığı açıklamayla Boris Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurdu.

Hammond, “Kovulmayacağımdan eminim. Çünkü o aşamaya gelmeden istifa edeceğim. Boris Johnson’ın başbakan seçileceği göz önüne alınacak olursa, onun kabinesinde görev alma koşulunun 31 Ekim’de anlaşmasız bir Brexit’i kabul etmeyi içerdiğini anlıyorum. Bu, benim asla imzalayamayacağım bir şey” dedi.

Britanya’nın yeni başbakanı ve Muhafazakar Parti’nin yeni lideri bu hafta belli olacak. Mevcut Britanya Başbakanı Theresa May’in yarın (22.7.2019) istifa etmesi beklenirken, Muhafazakar Parti’nin yeni lider ve dolayısıyla yeni başbakanın da salı günü açıklanması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile Jonhson arasında yapılan anketlerde Boris çok büyük bir fark ile önde gözüküyor.