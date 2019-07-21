Maas: Söz konusu olan bir savaşı önlemek

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Körfez Bölgesi’nde giderek tırmanan gerilime karşı uyarıda bulunarak, İran’a sağduyu çağrısı yaptı. Maas, “Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran’ın İngiliz bandıralı bir petrol tankerine el koymasıyla Körfez Bölgesi’nde giderek tırmanan gerilime karşı uyarılarda bulundu. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Maas, “Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerin ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik” diye konuştu.

Son yaşananların bölgedeki gerginliği şu ana kadarki en tehlikeli seviyeye taşıdığına dikkat çeken Maas, kontrolsüz bir askeri gerginliğin yaşanması halinde kimsenin kazanmayacağını, yalnızca kaybedenlerin olacağını ifade etti.

İran’a sağduyu çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Tahran’ın sorumluluk bilinciyle hareket ederek gerginlik döngüsünden çıkması gerektiğini söyledi. Maas, bölgede tansiyonun düşürülmesi için “diyalog kanallarını açık tutan, güvenin tahsis edilmesine yönelik çözüm üreten ve gerginliği azaltan zeki bir diplomasi”nin gerektiğini dile getirdi.

Umman‘dan İran ve ingiltere’ye çağrı

Bir diğer “diplomatik çözüm çağrısı” da Umman’dan geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Umman’ın “gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini sağlamak için tüm taraflarla temas halinde olduğu” belirtildi. Açıklamada, “Umman, İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık’a görüş ayrılıklarını diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunmaktadır” denildi.

NATO’dan da Cumartesi günü “İran’ın bölgede istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerinden” duyulan endişe ifade edilmiş, bir NATO sözcüsü İran’ın İngiliz tankerine el koymasını “serbest denizciliğe yapılmış bir saldırı” olarak nitelendirmişti.