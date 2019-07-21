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Kız arkadaşıyla seks yapmak istemediği için kendisini arabaya kilitledi, gözaltına alındı

21 Temmuz 2019

ABD’nin Ohio eyaletinde bir adam kendisini kız arkadaşının arabasına kilitledi ve polisin talimatlarına uymadığı için gözaltına alındı. 24 yaşındaki Khrystian Collins isimli adam “kendisiyle seks yapmak isteyen kız arkadaşından kaçmaya çalıştığını” söyledi.

WFMJ’nin polis tutanağından aktardığına göre bir memur aralık bırakılan camdan Collins ile konuştu. Collins memura, “Kendimi kız arkadaşımın arabasına kitledim çünkü o hep benimle seks yapmak istiyor ve apartmanın içi çok sıcak” dedi. Polis kayıtlarına göre 24 yaşındaki adamın sevgilisi hikayeyi doğruladı ve “Collins’in kendisiyle seks yapmak istemediği için apartmandan koşarak kaçtığını” söyledi.

Collins’in kapıyı açmayı reddetmesinin ardından olay yerine daha çok polis memur geldi ve biri 24 yaşındaki adamı camı indirmeye ikna ettikten sonra kapıyı açtı. Hareket etmeyi reddden Collins arabadan polis tarafından yorlar çıkartıldı.

Collins resmi işi engellemek, tutuklanmaya karşı çıkmak, mülke izinsiz girmek ve kız arkadaşının kendisini tehdit ettiğini söylemesinin ardından aile içi şiddet ile suçlanıyor

Hakim karşısına çıkan Collins suçlamaları reddetti. Bir sonraki duruşmanın Eylül ayında yapılması planlanıyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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