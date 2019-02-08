Brezilya’nın en büyük kulüplerinden Flamengo’nun tesislerinde yangın: 10 ölü

Brezilya’nın en büyük futbol kulüplerinden Flamengo’nun genç takımının antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi öldü.

Rio de Janeiro kentindeki Ninho de Urubu tesislerinin yatakhanesinde çıkan yangında 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Nedeni henüz bilinmeyen yangının, oyuncular yatakhanede uyurken çıktığı ve kontrol altına alındığı bildirildi.

Tesisler, aynı zamanda Flamengo’nun 14-17 yaş grubu takımında oynayan gençlere de ev sahipliği yapıyor.

Reuters haber ajansı, Ninho de Urubu tesislerinin iki ay önce genişletildiğini bildirdi.

Flamingo’dan yetişen futbolcular arasında Dünya Kupası kazanan Ronaldinho, Bebeto ve Romario gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Flamengo’nun ülkenin en başarılı futbol kulüplerinden biri olmasının yanı sıra, basketbol, kürek, yüzme ve voleybol takımları da bulunuyor.