Yaşam

Rusya’da 56 yaşındaki bir kişiyi ‘beslediği domuzlar yedi’

8 Şubat 2019

Rus medyası, domuz ağılında yığılıp kalan 56 yaşındaki bir kadını “beslediği domuzların yediğini” bildirdi.

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara nöbeti geçirdiği sanılıyor.

Bilincini kaybeden kadının “yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği” belirtildi.

Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

‘Yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadık’

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı.

Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi.

Rus medyasına konuşan dedektifler de, “yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını” söyledi.

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