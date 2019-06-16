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Brezilya’dan 3 gollü açılış: 3-0

16 Haziran 2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’nın (Copa America) açılış maçında Brezilya, Bolivya’yı 3-0 yendi.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın ilk karşılaşması, A Grubu takımları Brezilya ile Bolivya arasında oynandı.

Ev sahibi ülke, Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı’da yapılan maçı, 50 (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Coutinho, 85. dakikada da Everton’un golleriyle 3-0 kazandı.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmalar TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

 

Program:

Bugün

01.00 Arjantin – Kolombiya

22.00 Paraguay – Katar

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