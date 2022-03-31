Brezilya’da 1,3 ton kokainle yakalanan Türk uçağındaki yolcunun avukatı emirleri Türk pilotun verdiğini savundu

İstanbul merkezli ACM Air Charter şirketine bağlı TC-GVA kuyruk kodlu özel Türk jetinin 4 Ağustos 2021’de Brezilya’da polis kontrolünde yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmalar hem Brezilya’da hem de Türkiye’de sürüyor.

Kokaini taşıyan uçaktaki tek yolcu olan Angel Gonzalez Valdez hastalığından dolayı gözaltında yaşamını yitirirken, uçağın Türk pilotu Veli D. Brezilya’da delil eksikliğinden geçen yılın aralık ayında tahliye edilmişti.

DW Türkçe’ye konuşan Angel Gonzalez’in Brezilyalı avukatı, Türkiye’ye döndüğü gün gözaltına alınıp tutuklanan Veli D. ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

“Sadece pilotun emirlerine uydu”

Brezilyalı avukat Maria Das Dores Gonçalvez Cavalcante, müvekkili Angel Gonzalez’in Brezilya’nın kuzeyinde bulunan Fortaleza Havalimanı’ndaki uçakta gözaltına alındıktan 81 gün sonra, 24 Ekim 2021’de ölmeden önce kendisine itirafta bulunduğunu iddia etti. Avukat Cavalcante, “Angel hastanedeyken operasyonla ilgili pek bir şey bilmediğini, sadece pilotun emirlerine uyduğunu itiraf etti” diye konuştu.

Avukat, “Pilotun uyuşturucu kaçakçılığından haberi olmaması imkansız” diye de ekledi. Cavalcante, müvekkilini her ziyaretinde, kendisinden tutuklu bulunan Veli D.’nin iyi olup olmadığını kontrol etmesini istediğini söyledi.

Ceará Eyaleti’nin Polis Şefi Alan Robson 4 Ağustos 2021’de yerel medyaya yaptığı açıklamada elde ettikleri belgeler ve yaptıkları sorgulamalar sonucunda pilotun da bu kaçakçılıkta rol aldığını düşündüklerini kaydetmesine rağmen Veli D. 16 Aralık 2021’de serbest bırakılmıştı.

Veli D., Türkiye’ye döndükten sonra ise tutuklandı. D.’nin 26 Aralık 2021’de İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından ACM Air’in İstanbul’daki ofisine baskın yapan polis, şirketin sahibi Şeyhmus Özkan ve çalışanlarını da gözaltına aldı. 30 Aralık’ta Özkan ve yedi şirket yetkilisi serbest bırakılırken savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Şeyhmus Özkan 31 Aralık 2021’de cezaevine gönderildi.

Brezilya’da serbest kalan pilot Veli D. ve Şeyhmus Özkan’ın Türkiye’de neden tutuklandığı, soruşturma gizli yürütüldüğü için bilinmiyor. Brezilya’daki soruşturmanın ayrıntılarına ise DW Türkçe’den Pelin Ünker ve Serdar Vardar ulaştı.

Dört yolcu alması gerekirken sadece bir yolcu aldı

Ceará Eyaleti’ndeki Beşinci Bölge Federal Mahkemesi kayıtlarında Türkiye’den gelen uçuş ekibindeki üç kişi ve yer hizmetleri çalışanlarının ifadeleri yer alırken pilot Veli D. ile yolcu Angel Gonzalez Valdez’in sessiz kalma hakkını kullanmaları dikkat çekti.

Yardımcı pilot M.G.’nin ifadesine göre 4 Ağustos 2021’de İspanya’nın Malaga şehrinden Brezilya’nın Ribeirão Preto şehrine gelen uçak, dört yolcu alması gerekirken sadece bir yolcu aldı.

M.G., uçuş ekibinde bulunan teknisyen Ö.Ş.’nin, böyle bir görevi olmamasına rağmen sonradan kokain dolu olduğu anlaşılan valizleri uçağa yerleştirmeye yardımcı olduğunu belirtti. Her biri yaklaşık 54 kilo ağırlığında 24 adet valiz uçağa yüklendi. Yolcu Angel Gonzalez Valdez ise yüklemenin ardından uçağa bindi.

Teknisyen Ö.Ş. ile hostes S.C. de ifadelerinde M.G.’yi doğrulayarak toplamda dört kişi almaya geldiklerini söylerken pilot Veli D.’yi ACM Air’de çalışmadan önce tanımadıklarını belirttiler.

DW Türkçe’nin ulaştığı soruşturma dosyasına göre ACM Air’e havalimanında yer hizmetleri sağlayan Líder Aviação’nun çalışanları da Türk şirketin şüpheli işlemlerde bulunduğuna işaret ettiler.

Nakit ödeme ısrarı

Şirketin bütün ödemeleri nakit yapmak istediğini belirten Líder Aviação firması çalışanları, ACM Air ile birçok kez iletişime geçip kredi kartı detaylarını istemelerine rağmen cevap alamadıklarını söylediler. Havacılık sektöründe nakit ödeme yapılmadığını aktaran çalışanlar, aynı zamanda uçağın Fontoura adlı hangara gitmesi gerekirken Gold Sky adında kendisine ayrılmayan başka bir hangara gittiğine dikkat çektiler.

Líder Aviação firması çalışanlarının dikkatini çeken bir diğer nokta, kendilerine yapılan ödemeye Fortaleza havalimanındaki servislerin de dahil olmasına rağmen ACM’nin aynı servisi başka bir firmadan daha alması oldu.

Uçakta yolcunun ilk sorgulamasını yapan Brezilyalı polisin mahkeme kayıtlarında geçen ifadesinde ise yolcu Angel Gonzalez’in 27 Temmuz’da Guarulhos şehrini gezmeye geldiğini söylediği, bunun üzerine pilot Veli D.’nin onaylamayarak başını salladığı yer alıyor. Polisin ifadesine göre D.’nin sözlerine onay vermemesi üzerine yolcu Gonzales Valdez, ifadesini değiştirerek aynı zamanda iş için de geldiğini, bir boru firması sahibi olduğunu, aslında Arjantin’e gitmek istediğini ama ülkeye giriş yapılamadığını anlattı.

Brezilyalı polis memuru “Uçakta onlarca aynı tip çanta olduğunu gördüm. Yardım çağırmak için uçaktan indim. Uçağın kapısının kapatılıp hareket etmeye başladığını görünce koşarak durdurdum. Uçağa tekrar bindikten sonra pilot çantaların yolcuyla geldiğini söyledi ama kime ait olduğunu net bir şekilde belirtmedi” dedi.

ACM Air sahibi Şeyhmus Özkan Türkiye’de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, teknisyen Ö.Ş.’nin bir yanlış anlaşılmadan dolayı kapıyı kapattığını, bu nedenle uçağın kalkışa hazırlandığını söylemişti.

DW Türkçe’nin Brezilya’da gözaltındayken avukatı aracılığıyla ulaştığı kaptan pilot Veli D. ve şu an serbest bulunan yardımcı pilot M.G, teknisyen Ö.Ş. ile hostes S.C. sorulara yanıt vermedi.