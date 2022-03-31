Norveçliler, devlete dava açıyor: “F-35’ler çok gürültülü”

F-35 jetinin sesinden rahatsız olan Norveçliler, devlete dava açıyor.

Devlet kanalı NRK’nun dün geçtiği haberde, Ørlandet bölgesindeki askeri üssün çevresinde yaşayan halkın, Norveç’in yeni satın aldığı F-35’lerin sesinden şikayetçi olduğu yazıldı. Davanın, Paskalya’dan sonra açılması bekleniyor.

Danimarka’da da iki sene önce benzer şikayetler ortaya çıkmıştı. Hükümet, yaklaşık 1600 haneye tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

Zira bu jetlerin motoru, iki ülkenin envanterinde halihazırda yer alan F-16’larınkinden daha güçlü. Dolayısıyla daha fazla ses çıkarıyor.

Ørlandet’teki 220 kişi, gürültünün mal varlıklarının değerini azalttığını düşünüyor.

Dava açmaya hazırlananlardan 193’ünün avukatı Arild Paulsen, bölgede daha önce yapılan hesaplamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bölge halkının çalışmasına göre 60 desibel üzerindeki gürültü miktarı, F-35 anlaşması yapılmadan önceki döneme kıyasla üç kat arttı. 67 desibel üzerindeki gürültü miktarında bu oran 4 kat oldu.

Paulsen ayrıca 2006’daki bir davanın emsal olabileceğini düşünüyor. Başkentteki Oslo-Gardermoen Havalimanı’nın yakınında yaşayanlara, hane başında ortalama 200 bin ila 300 bin kron (yaklaşık 330 bin TL ila 500 bin TL) tazminat verilmişti.

Norveç şimdiye kadar 24 F-35 jeti teslim aldı. Bu sayı 52’ye ulaşacak.