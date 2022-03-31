KıbrısManşet

“Bir hafta süreyle evde izole olacağım”

31 Mart 2022
Devrim Barçın
Devrim Barçın







CTP Milletvekili Devrim Barçın, Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Bir hafta süreyle evde izole olacağını belirten Barçın, oğlunun pozitif olmasının ardından evden ayrıldığını, her gün test yaptırdığını, buna karşın yine de Covid-19’a yakalandığını ifade etti.CTP Milletvekili Devrim Barçın, Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Bir hafta süreyle evde izole olacağını belirten Barçın, oğlunun pozitif olmasının ardından evden ayrıldığını, her gün test yaptırdığını, buna karşın yine de Covid-19’a yakalandığını ifade etti.Barçın’ın paylaşımı şöyle;








Etiketler
31 Mart 2022


Başa dön tuşu