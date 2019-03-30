Brexit’e üçüncü ret

İngiliz Parlamentosu, dün Brexit için yeniden oylama yaptı. Oylama neticesinde 286’ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesi üzerine 10 Nisan’da olağanüstü zirve düzenleme kararı aldı. Londara bugün parlamentoda oylanan Brexit anlaşması 286’ya karşı 344 oyla reddedildi. Oylama sonrası konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, “(Brexit) sürecinin sınırına yaklaşıyoruz” diyerek masadaki bütün anlaşma senaryolarının reddedildiğini belirtti. Avrupa Komisyonu sözcüsü de Brexit’in “12 Nisan gecesi gerçekleşmesi senaryosuna” hazır olduklarını açıkladı.

Brexit yeni parti doğurdu

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekilleri yeni parti kurmak için başvuruda bulundu. Geçen ay Muhafazakar Partiden istifa eden 3 milletvekili ile İşçi Partisinden istifa eden 8 milletvekili ”Change UK” adıyla partileşme sürecini resmen başlattı. “Değişim” (Change) ve Birleşik Krallık (UK) kelimelerini adında bir araya getiren partinin geçici liderliğine de Muhafazakar Partili Heidi Allen getirildi.

Partilerinden Brexit politikaları nedeniyle istifa eden Avrupa Birliği’nde (AB) kalınmasından yana milletvekillerinden oluşan partinin, İngiltere’nin hala AB üyesi kalması durumunda 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı amaçladığı belirtiliyor. Geçen ay Brexit yanlıları Brexit Partisini kurmuştu. Bu partinin liderliği için de ülkedeki AB karşıtı kampanyanın önde gelen isimlerinden eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri NigelFarage en güçlü aday olarak görülüyor. İngiltere’de yapılan kamuoyu araştırmaları Brexit’in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor. Araştırmalara göre seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.

Yeni kurulan partilerin de İngiliz siyasetindeki bu eksen kaymasından yararlanmayı hedeflediği belirtiliyor. Öte yandan, İngiliz parlamentosu da daha önce iki kez reddettiği Brexit anlaşmasını yeniden oylamaya hazırlanıyor. Yerel saatle 14.30’da yapılması öngörülen oylamadan ”evet” sonucu çıkması durumunda İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihi 22 Mayıs olacak. Başbakan Theresa May önceki gün parti içindeki muhalif milletvekillerine anlaşmanın parlamentoda geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin yeni aşamasını yeni başbakana bırakacağı sözünü verdi.

Anlaşmanın reddedilmesi durumunda ise İngiltere’nin 12 Nisan’da AB’den ayrılması gerekiyor. Ancak AB İngiltere’ye yeni bir erteleme için kapıyı kapatmadı.