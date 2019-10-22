Bozoğlan 10 ay hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan yargılanan Abdülkadir Bozoğlan aleyhindeki dava karara bağlandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 15 gram hintkeneviri ile yakalanan Abdülkadir Bozoğlan aleyhindeki davanın kararı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün okundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip okudu

Kâtip, sanığın Denetimli Serbestlik talebini reddettiklerini açıkladı.

Katip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Kâtip, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip, sanığın 15 gram hintkeneviri ile yakalandığını ve bu miktarın azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu söyledi.

Kıdemli Yargıç Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi.

Kâtip, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kıdemli Yargıç Kâtip, sanığın uyuşturucu suçundan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde tasarrufu suçundan 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.