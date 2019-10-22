Bıçaklı voyvodaya 5 yıl hapislik

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “bıçakla ağır yaralama” suçundan yargılanan Mert Gökçe, hapislikle cezalandırıldı

Evrim KAMALI

KKTC’de öğrenci olarak bulunan Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi’yi bıçaklayarak ağır yaralayan Mert Gökçe’nin yargılanma süreci dün tamamlandı.

Sanık dün karar duruşması için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda “Ağır yaralama” suçlamalarıyla itham edilen Gökçe, tüm suçlamaları kabul etti. Dünkü celsede, KKTC Başsavcılığı adına savcı Ergin Atıcı hazır bulundu.

Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Yaşam Hakkı’nın Anayasa ile korunduğuna değinen Gazi, sanığın işlediği suçların kamu düzenini yakından ilgilendiren suçlardan olduğunu belirtti.

Gazi, sanığın işlediği suçların şiddet içeren suçlardan olduğunu ve kamuyu yakından ilgilendiren suçlardan olduğunu söyleyerek, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalardan olduğunu söyledi. Gazi, sanığın 5 Mayıs’ta saat 04.30’da Dormita yurdunun önünde Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi’yi sol alt karın kısmından bıçaklayarak ağır yaralayan Mert Gökçe’nin, 28 Şubat 2019 tarihinde de “Kanunsuz yaralama”, “sivri uçlu bıçak taşıma” suçlarından yargılanıp, 6 bin TL para cezası ve 5 yıl sureyle sulh ve sukünü koruyacağına dair 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzaladığına değindi.

Gazi, sanığın suç işlemekten çekinmemesini ve söz konusu suçu bıçakla işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.