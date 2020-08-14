Kategorisiz

Bozkurt: Propagandayı TV ve sosyal medyadan yapın

14 Ağustos 2020
Gülsen Bozkurt

Sağlık eski bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid-19 döneminde adayların düzenlenen mitinglerde ve yemeklerde ne kadar büyük risklere neden oldukları anlaşılır gibi değil” dedi.
Bu kritik süreçte toplumun sağlığını korumak ve kollamak en büyük hizmettir diyen Dr. Gülsen Bozkurt, Bu seçimde de adayların TV ve sosyal medya üzerinden propaganda çalışmalarını yapmaları gerektiğini belirtti.
Açıklama şöyle:
Corona salgını bütün hızı ile devam ediyor. ABD de , Brezilya’da , Hindistan’da hergün binlerce insan ölüyor. Avrupa’da da ikinci dalga başlamış bulunuyor. Fransa’da vakalar hızla artıyor. Türkiye’de İstanbul, Ankara,Konya,Urfa ve adını sayamadığım birçok ilçe ve beldede corona vakaları çok artıyor. Hastalar, hastane yatakları yetmediği için ağırlaşıncaya kadar evlerine gönderiliyor. Her akşam yayınlanan hasta sayıları artış gösterirken, uzmanlar bu rakamların onla çarpılması gerektiğini söylüyor. Güney Kıbrıs’ta da başta Baf ve Limasol’da vakaların yüksek olduğu haberleri geliyor.
Bizde de yurt dışı uçuşlar ve gemi seferleri başladıktan sonra her gün üç beş yeni vaka tespit ediliyor. Tespit edilemiyenler ve aramızda dolaşanlar da işin cabası.
Bütün bunlar yaşanırken hükümetin rahat tavrı, her şeyi güllük gülistanlık gösteren ve başarı öykülerinden bahseden konuşmaları, toplumu rehavete sevketmiş ve hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya başlamıştır.
Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeni ile özellikle hükümetin büyük ortağı UBP’nin maskesiz . sosyal mesafe gözetilmeden düzenlenen mitinglerde ve yemeklerde ne kadar büyük risklere neden oldukları anlaşılır gibi değildir.
İlerleyen günlerde diğer adayların yemekli toplantılar düzenleyerek propaganda çalışmaları başlatacaklarını tahmin ediyorum. Bu tip toplantıların son derecede riskli olacağını ve düzenleyenlere faydasından çok zararı olacağına inanıyorum. Hatta yerel bulaş da başladıktan sonra işi hiçbir zaman riske atmamak gerekir. Nitekim Türkiye’de bayram buluşmaları. Ayasofya’da toplananların koronanın yayılmasına neden olduğu biliniyor.
Bu bilgiler ışığında vatandaşların işi çok ciddiye alarak kalabalıklara girmemesi, siyasilerin de tüm yemekli, yemeksiz toplantılarını iptal ederek dostlarını zora sokmaması gerekir. Bu seçimde de adayların TV ve sosyal medya üzerinden propaganda çalışmalarını yapmaları gerekir. Bu kritik süreçte toplumun sağlığını korumak ve kollamak en büyük hizmettir.
Sorumluluk duygusu olan adayların bu riskleri gözeterek hareket edeceklerine inancım sonsuzdur.



Benzer Haberler

Photo of Bir okula üç değişik giriş yöntemi olur mu?

Bir okula üç değişik giriş yöntemi olur mu?

7 Haziran 2020
Photo of Turizmciler eyleme gidiyor

Turizmciler eyleme gidiyor

6 Haziran 2020
Photo of İsmail Kemal’e veda

İsmail Kemal’e veda

4 Haziran 2020
Photo of Şahali: Tarım Bakanı ateşle oynuyor ama farkında değil

Şahali: Tarım Bakanı ateşle oynuyor ama farkında değil

2 Haziran 2020
Photo of KTOEÖS: Kamu görevlilerinin yabancı dil eğitimine sahip olması tartışılamaz

KTOEÖS: Kamu görevlilerinin yabancı dil eğitimine sahip olması tartışılamaz

1 Haziran 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyona yaklaştı

Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyona yaklaştı

29 Mayıs 2020
Photo of Elektrikte yaz tarifesi 1 Haziran’da başlıyor

Elektrikte yaz tarifesi 1 Haziran’da başlıyor

29 Mayıs 2020
Photo of Moskova’da yeni Kovid-19 kararları alındı

Moskova’da yeni Kovid-19 kararları alındı

28 Mayıs 2020
Photo of Sterlin 8,2933 liradan işlem görüyor

Sterlin 8,2933 liradan işlem görüyor

27 Mayıs 2020
Photo of Hayvancılık Dairesi uyardı

Hayvancılık Dairesi uyardı

26 Mayıs 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı