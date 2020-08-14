Bozkurt: Propagandayı TV ve sosyal medyadan yapın

Sağlık eski bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid-19 döneminde adayların düzenlenen mitinglerde ve yemeklerde ne kadar büyük risklere neden oldukları anlaşılır gibi değil” dedi.

Bu kritik süreçte toplumun sağlığını korumak ve kollamak en büyük hizmettir diyen Dr. Gülsen Bozkurt, Bu seçimde de adayların TV ve sosyal medya üzerinden propaganda çalışmalarını yapmaları gerektiğini belirtti.

Açıklama şöyle:

Corona salgını bütün hızı ile devam ediyor. ABD de , Brezilya’da , Hindistan’da hergün binlerce insan ölüyor. Avrupa’da da ikinci dalga başlamış bulunuyor. Fransa’da vakalar hızla artıyor. Türkiye’de İstanbul, Ankara,Konya,Urfa ve adını sayamadığım birçok ilçe ve beldede corona vakaları çok artıyor. Hastalar, hastane yatakları yetmediği için ağırlaşıncaya kadar evlerine gönderiliyor. Her akşam yayınlanan hasta sayıları artış gösterirken, uzmanlar bu rakamların onla çarpılması gerektiğini söylüyor. Güney Kıbrıs’ta da başta Baf ve Limasol’da vakaların yüksek olduğu haberleri geliyor.

Bizde de yurt dışı uçuşlar ve gemi seferleri başladıktan sonra her gün üç beş yeni vaka tespit ediliyor. Tespit edilemiyenler ve aramızda dolaşanlar da işin cabası.

Bütün bunlar yaşanırken hükümetin rahat tavrı, her şeyi güllük gülistanlık gösteren ve başarı öykülerinden bahseden konuşmaları, toplumu rehavete sevketmiş ve hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya başlamıştır.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeni ile özellikle hükümetin büyük ortağı UBP’nin maskesiz . sosyal mesafe gözetilmeden düzenlenen mitinglerde ve yemeklerde ne kadar büyük risklere neden oldukları anlaşılır gibi değildir.

İlerleyen günlerde diğer adayların yemekli toplantılar düzenleyerek propaganda çalışmaları başlatacaklarını tahmin ediyorum. Bu tip toplantıların son derecede riskli olacağını ve düzenleyenlere faydasından çok zararı olacağına inanıyorum. Hatta yerel bulaş da başladıktan sonra işi hiçbir zaman riske atmamak gerekir. Nitekim Türkiye’de bayram buluşmaları. Ayasofya’da toplananların koronanın yayılmasına neden olduğu biliniyor.

Bu bilgiler ışığında vatandaşların işi çok ciddiye alarak kalabalıklara girmemesi, siyasilerin de tüm yemekli, yemeksiz toplantılarını iptal ederek dostlarını zora sokmaması gerekir. Bu seçimde de adayların TV ve sosyal medya üzerinden propaganda çalışmalarını yapmaları gerekir. Bu kritik süreçte toplumun sağlığını korumak ve kollamak en büyük hizmettir.

Sorumluluk duygusu olan adayların bu riskleri gözeterek hareket edeceklerine inancım sonsuzdur.