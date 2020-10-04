Bozcan: Ortak geleceğimiz çocuklar

UKÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Bozcan, Dünya Çocuk Günü nedeni ile açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Bozcan, çocukların dünya barışı için en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, “Çocukların iyi yetişmesi, sağlıklı ve huzurlu olabilmesi, güvence altında yaşaması dünyanın güzelleşmesi için gereklidir” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye olan bütün ülkelerde Ekim ayının ilk Pazartesi gününün Dünya Çocuk Günü olarak kutlandığını hatırlatan Bozcan, söz konusu günün 1925 yılında Cenevre’de 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Çocukların Refahı için Dünya Konferansı sonrasında kabul edildiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Bozcan, Dünya Çocuk günü kapsamında çocuklar arasında ortak duyguların oluşması ve ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekiştirilmesi amacı bulunduğunu belirterek, dünyada yaşanan sıkıntılardan en çok zarar gören kesimin çocuklar olduğuna işaret etti.

En kutsal varlıklar

Çocuk ölümleri, çocuk işçiliği, çocuk gelinler, sığınmacı ve mülteci çocuklar, şiddet gören çocuklar ve daha nice sorunlara dikkat çeken Bozcan, geleceğin teminatı olan çocukların korunması, kollanması ve mağduriyetlerinin giderilmesinin bu doğrultuda alınacak önlemlerle sağlanabileceğinin altını çizdi.

Bozcan, insanlığın mutluluğu ve dünyanın geleceğinin, çocukların korunması ve sevgi ortamında büyümesiyle mümkün olduğunu dile getirerek, “Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocukların mutlu ve sağlıklı olmaları tüm toplumların ortak isteği olmalıdır. Bu yönde yapılacak tüm girişimler ve atılacak adımlar desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır” dedi.

Çocukların ulusların en kutsal varlıkları olduğunu ifade eden Bozcan açıklamasında, dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması gerektiğini de sözlerine ekledi.