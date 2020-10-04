Dünya

Ermenistan ordusu Gence kentini hedef aldı

4 Ekim 2020
Ermenistan ordusu






Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence kentini hedef aldığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.

Açıklamada, “Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence’ye ateş açtı” ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyurdu.

Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 7 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır.”







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4 Ekim 2020

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