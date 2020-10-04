Ermenistan ordusu Gence kentini hedef aldı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'\u0131n Gence kentini hedef ald\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\nKonuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama Azerbaycan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, "Ermenistan silahl\u0131 kuvvetleri Gence'ye ate\u015f a\u00e7t\u0131" ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\nAzerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hikmet Hac\u0131yev de Ermenistan taraf\u0131ndan at\u0131lan 4 f\u00fczenin \u015fehre isabet etti\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\r\nAzerbaycan 7 k\u00f6y\u00fc daha i\u015fgalden kurtard\u0131\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAzerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada 7 k\u00f6y\u00fcn daha i\u015fgalden kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nAliyev, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n"Bug\u00fcn Azerbaycan ordusu Terter ilinin Tal\u0131\u015f, Cebrail ilinin Mehdili, \u00c7ak\u0131rl\u0131, A\u015fa\u011f\u0131 Maralyan, \u015eeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin A\u015fa\u011f\u0131 Abdurrahmanl\u0131 k\u00f6ylerini kurtarm\u0131\u015ft\u0131r."\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n