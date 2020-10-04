Ermenistan ordusu Gence kentini hedef aldı

Konuya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.

Açıklamada, “Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence’ye ateş açtı” ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyurdu.