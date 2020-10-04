Atakara: Daha iyi bir kentsel geleceğe doğru

UKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemil Atakara, Dünya Mimarlık Günü nedeni ile mesaj yayınladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölümü Bakanı Doç. Dr. Cemil Atakara, Dünya Mimarlık Günü kapsamında konuşarak, hazırlanan kentsel politikaların herkes için yeterli barınma, temiz hava, su ve kaliteli mekâna sahip olmasına yönelik planlanması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu yıl Dünya Mimarlık Günü temasının “Daha iyi bir kentsel geleceğe doğru” olarak seçildiğini açıklayarak, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan sürecin sosyal yaşamı ve buna paralel olarak yaşam alanlarının yeniden şekillenmesine neden olduğunu kaydetti.

“Farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı.”

Doç. Dr. Atakara, kentsel planlama ve mimarinin daha iyi bir gelecek için büyük bir önemi bulunduğunu belirterek, söz konusu politikaların tüm herkesi kapsayacak şekilde planlanması gerektiğini de vurguladı.

Küresel salgınların zaman zaman insanları sosyal yaşamdan alıkoyduğunu ve kişisel yaşam alanlarına hapsettiğini de hatırlatan Atakara, “Her bireyin sosyal alanlara ihtiyacı vardır. Karantina dönemlerinde inanlar kişisel yaşam alanlarında olduğundan daha farklı ihtiyaçları oluğunun farkına vardılar. Evleri sadece barınma alanı olmaktan öte, iş yerleri, eğitim alanları ve spor alanları gibi birçok yeni fonksiyona bürünmeye başladı” dedi.

Atakara, en önemli yaşam alanlarından olan yeşil alanların oranlarının artırılması gerektiğine de dikkat çekerek, nüfusa oranla sosyal alanların oranlarının da yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yenidünya koşullarına göre sosyal alanlar…

Devlet politikalarının kentlerdeki yaşam standartlarını yükseltecek şekilde kararlı ve istikrarlı olmasının önemli olduğunu dile getiren Atakara, söyle devam etti: Özellikle su, barınma ve güvenlik politikaları ve buna paralel sosyal yaşam politikaları toplumun yenidünyadaki varoluşunun en önemli unsurlarıdır. Sosyal yaşam alanlarının yenidünya koşullarına göre yeniden şekillenmesi kaçınılmazdır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve yaşamını sürdürmesi için kaliteli sosyal alanlara ihtiyaç duymaktadır.