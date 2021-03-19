Bozatlı: Test sonucunu Tatar haber verdi

Sertaç Bozatlı, “Yaptığım iki PCR testinin pozitif çıktığını bana sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar haber verdi. Dün de hastaneye yattım ve tedavim başlandı.”dedi

Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanın ve Spor Dairesi Dışilişkiler Amiri Sertaç Bozatlı koronavirüse yakalanmasının ardından dün sabah BRT 1 HD’de Spor Gündem’e telefonla bağlanarak açıklamalar yaptı.

Yeşim Tuncel ve Tonguç Kotak’ın sorularına cevap veren Bozatlı’nın moralinin yüksek olduğu gözlemlendi.

Sayın Cumhurbaşkanım haber verdi

Haftalık rutin testini yapan Bozatlı, yapılan iki PCR sonunun da pozitif çıkmasını kendisine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kendisine ilettiğini belirtti.

Programda samimi açıklamalar yapan Bozatlı, “Bende hiçbir belirti yoktu. Yaptığım iki test de pozitif çıktı. Bu hastalıkla yaşamayı öğreneceğiz. Tedavime başlandı ve şu anda da rahat bir şekilde tedavim devam ediyor. 14 gün karantinada kalacağım. Yeniden buluşmak için de doktorların her dediğini yapacağım. ”dedi.