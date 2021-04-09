Bozatlı: Karantinada özel şartlarda antrenman yapmaları sağlanacak

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, BRT’deki Spor Gündem programında çok önemli açıklamalar yaptı

BOZATLI ÇALIŞMALARI ANLATTI: Sertaç Bozatlı, Sağlık Bakanlığı ile online toplantılara katıldığını ve gerek Yiğitcan gerekse diğer performans sporcuları ve takımların yurt dışı çıkışlarında, geri döndükleri zaman karantinada özel şartlarda antrenman yapmalarının sağlanacağını canlı yayında açıkladı

SPORCULAR İÇİN AŞI TALEBİ: Bozatlı, milli takıma giden, liglerde mücadele edecek takımlar veya performans sporcularının yurt dışına gidip gelmeleri göz önünde bulundurularak, yaklaşık 1,5 ay önce Sağlık Bakanlığı’na “sporcuların aşılanması” için talep yazısı yazdıklarını ve Sağlık Bakanlığı’nın bunu planlayacağını söyledi

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, ülkemizdeki performans sporcularının ve spor takımlarının Türkiye temasları veya yurt dışı organizasyonlarına katılmaları durumunda dönüşte nasıl bir karantina uygulamasına tabi tutulacakları konusundaki çalışmalarını açıkladı.

BRT’de yayınlanan Spor Gündemi programında Yeşim Tuncel ve Tonguç Kotak’ın sorularını yanıtlayan Sertaç Bozatlı, Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma içerisinde olduklarını ve bu konudaki taleplerini yazılı olarak Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını, cevap beklediklerini söyledi.

Yiğitcan’ın antrenman yapması sağlanacak

Türkiye Atletizm Milli Takım seçmeleri için yarın adamızdan ayrılacak olan Yiğitcan Hekimoğlu’nun karantina şartlarında antrenmanlarını nasıl sürdüreceği konusundaki soruya Bozatlı şu cevabı verdi:

“Yiğitcan, 1-2 Mayıs’ta Polonya’da yapılacak Dünya Bayrak Yarışları’na katılacak Türkiye Milli Takımı’na seçilirse milli takımla çalışacak ancak ülkemize gelirse de Tokyo Olimpiyatları’na hazırlık sürecine devam edecek. Bu yüzden de 14 gün karantinada oturması mümkün değildir.

Yiğitcan’ın 14 günlük karantina sürecinde özel şartlarda antrenmanlarını devam ettirmesi sağlanacak. 14 gün evde oturması değil 14 gün durmadan antrenman yapması gerekir Yiğitcan’ın ve bunu için Atletizm Federasyonu ile de görüşerek Sağlık Bakanlığına bir yazı yazılması girişimini yaptık.”

PERFORMANS SPORCULARI VE TAKIMLAR

Bozatlı, karantina koşullarında sporcular ve takımların da çalışabilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Sağlık Bakanlığı ile online toplantılara katılarak gerekli görüşmeleri ve çalışmaları yaptıklarını belirten Bozatlı, Yiğitcan örneğinin diğer performans sporcuları için de düşünüldüğünü, “Türk Milli takımı veya uluslararası organizasyonlara katılacak takımlar ve performans sporcuları için geri dönüşlerindeki karantina koşullarında antrenman yapabilmeleri için Sağlık Bakanlığı’na yazılı taleplerimizi ilettik” dedi.

SPORCULARA AŞI TALEBİ

Bozatlı, Türkiye Milli Takımına giden sporcular, Türkiye’de liglerde mücadele edecek takımlar veya performans sporcularının yurt dışı organizasyonlarına gidip gelmeleri göz önünde bulundurularak, yaklaşık 1,5 ay önce Sağlık Bakanlığı’na aşıda öncülük sağlanması talebinde bulunduklarını da açıkladı.

Sertaç Bozatlı, “Bu konuda ülkenin aşıya ulaşılabilmesi için bir programlama yapılıp gelişmeler bize bildirilecek. Sağlık Bakanlığının sporcular için aşı programı yapmaları için talep yazımızı ilettik, henüz geri dönüş olmadı ama biz gerekli çalışmamızı yaptık” dedi.