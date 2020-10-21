BOŞ VERE VERE…

“Bugün yemekte fasulye var.”

“Boşver fasulyeyi!”

“Bir türlü havaların düzeleceği yok.”

“Boşver havaları.”

“Salgın neden oldu, kapılar kapandı.”

“Ne olacak ki? Boşver kapıları!”

“Bugün dairede müdürle takıştık.”

“U! Boşver Müdürü!”

“Döviz fena halde fırlıyor, 1 sterlin 10 lirayı aştı.”

“Boşver sterlini!”

“Bu sefer genel seçimler yapılacak.”

“Boşver genel seçimleri!”

“Üç gün önce memlekete geldi, dördüncü gün milletvekili oldu! Bu ne biçim düzen?”

“Boşver düzeni!”

“Nerede o eski günler? O bildiğimiz Lefkoşa gitti.”

“Boşver Lefkoşa’yı!”

“Seçimlere müdahale yaptılar.”

“Boşver müdahaleyi!”

“Esnafın işi çok zor, kepenklerini kapatan kapatana.”

“Boşver esnafı!”

“Üniversiteler de battı gliba.”

“Boşver üniversiteleri!”

“1 kilo kuzu eti 110 lira oldu.”

“Boşver kuzu etini!”

“Maaşlar eridi, bu gidişle mutfak ay başına zor çıkar.”

“Boşver mutfağı!”

“Aşı ne zaman bulunur dersin?”

“Boşver aşıyı!”

“Memleketi ikiye böldüler.”

“Boşver bölünmeyi!”

“Doğrusu, geleceğimizden endişeliyim!”

“Boşver geleceği!”

“Gençler göç ediyormuş.”

“Ne zaman etmediler ki? Boşver gençleri!”

“Çok bunaldım, çıkıp bir yürüsek?”

“Boşver yürümeyi!”

“Koltuklar eskidi değiştirmemiz lazım.”

“Boşver koltukları.”

“Yağmur yağacak mı dersin?”

“Boşver yağmuru!”

“Memlekete tarikatları bile soktular.”

“Boşver tarikatları!”

“Sanırım, bu gidişle grevler kapıda.”

“Boşver grevleri.”

“Bilim adamları söylüyor, iklimler değişiyor, dünyanın sonu da yaklaşıyormuş.”

“Boşver gazetelerle bilim adamlarını!”

“Bu sefer hangi parti kazanacak dersin?”

“Boşver partileri!”

…

“Ne istiyorsun anlamadım!”

“Boşveeer! Anlayıp da ne olacak, boşver!”