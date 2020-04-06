Dünya

Boris Johnson koltuğuna Dominic Raab oturdu

6 Nisan 2020

Koronavirüse yakalanan ve 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bu geceyi de hastanede geçirme ihtimali bulunuyor.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick COVID-19 nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson’ın hastanede birkaç gün daha kalmasının ihtimal dışı olmadığını, ancak “kısa süre sonra” başbakanlık ofisine dönmesini beklediklerini belirtti.

Johnson’ın daha ne kadar hastanede kalacağıyla ilgili soruya Jenrick “Testleri yapan doktorların ve hemşirelerin tavsiyesine göre hareket edecektir” yanıtını verdi ve Johnson’ın hükümeti günlük olarak yönetmeye devam ettiğini belirtti. Jenrick, Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini öğrendiğini de belirtti.

Öte yandan bugünkü koronavirüs gündemli kabine toplantısına Dışişleri Bakanı Dominic Raab başkanlık yaptı.

Johnson’ın hastaneye kaldırılmasının acil bir durum nedeniyle değil, daha fazla test yapmak ve önlem amacıyla olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: BBC



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