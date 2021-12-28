‘Borçlanma kabiliyeti yoktur’ kararına rağmen Sigortalar’a yeni borç yükü için girişim

Yenidüzen’in haberine göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, sigorta emeklilerini ödeyebilmek için, 1 ay önce önce Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nin ‘borçlanma kabiliyeti yoktur’ kararına rağmen daireyi 200 milyon TL borçlandırmak için girişimde bulundu.

Bir süredir ekonomik olarak zor durumda olan sigortaların İdare Meclisi Başkanı ve 6 üyesi, borçlanma konusunu görüşmek üzere Başbakan Sucuoğlu tarafından yarın toplantıya çağrıldı.

Borçlanma kararının çıkabilmesi için İdare Meclisi’ndeki 7 üyeden 4’ünün onay vermesi gerekiyor.