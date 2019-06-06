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Boğazköy’de dikkatsiz çarpışma

6 Haziran 2019
polis

Bugün saat 18:00 sıralarında, Gönyeli – Boğazköy Anayolu 4-5 km’leri arasında Özkan Kavak (E-22), yönetimindeki ER 756 plakalı salon araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Buğra Tolga Tabak (E-23) yönetimindeki PE 036 plakalı ATV aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra kontrolsüzce çelik bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ATV araçta yolcu olarak bulunan Laden Efendi (K-20) Yakın Doğu Hastanesine sevk edilirken, kazada yine hafif şekilde yaralanan ER 756 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esen Samsun (K-22) ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

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