Boğaz Piknik Alanı çöplüğe dönüştürüldü

Boğaz Piknik Alanı’nda dün yine bir bayram klasiği yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşlar Boğaz Piknik Alanı’nda dün mangal keyfi yaptı. Keyifle yenen yemeklerden geriye çirkin bir manzara bırakıldı

Kardelen GÖKSU

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde eş, dost, akraba ziyaretlerinde bulunan bazı vatandaşlar bayramın son gününü ailesine ayırdı.

Bayramın üçüncü gününde birçok aile sabahın erken saatlerinde Boğaz Piknik Alanı’nda yerini aldı.

Bayramları fırsat bilerek düzenledikleri piknikte buluşan aileler hoş sohbetlerde bulunup hasret giderirken, çocuklar ise açık havanın tadını çıkardı, oyunlar oynadı.

Boğaz Piknik Alanı’ndaki renkli görüntülerden geri kalan ise koca bir çöplük görüntüsü oldu. Boğaz Piknik Alanı’nda dün çekilen görüntüler ise içler acısıydı. Duyarsız birçok kişi yediklerini çöp kutusu yerine masaların üzerine ve etrafa dağıtınca ortaya çıkan manzara pes dedirtti.

Utanç verici

Boğaz Piknik Alanında, pikniğe giden sorumsuz vatandaşların bıraktığı çöplerle ortaya utanç verici görüntüler çıktı.

Yedikleri yemek artıklarını bile toplamayan sorumsuz kişiler, yedikleri yerde çöplerini bıraktı, gi,tti.

Özellikle hafta sonları ailesi ile birlikte güzel vakit geçirip piknik yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen boğaz piknik alanı pislikten girilmez hale geldi. Dağ gibi biriken çöpler anayoldan geçerken fark edilir duruma geldi.

Çöplerini toplamayıp olduğu gibi bırakarak kaçan duyarsız kişiler boğaz piknik alanını neredeyse girilemez hale getirdi.

Tehdit

Etrafa atılmış ve doğada çözünürlüğü olmayan cam şişeler ve kırık şişe parçaları doğayı tehdit etmesinin yanı sıra buraya gelen ailelerin, çocukların da zarar görebileceği bir konumda.

Piknik alanında bulunan oyun parkı da çöplerden geçilmedi. Çöp poşetlerinden taşan yemek artıkları etrafa kötü kok saçarken, çocukların nefes alabileceği alan hastalık yuvasına dönüştü.