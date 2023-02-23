BM'den liderler görüşmesine ilişkin açıklama - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

BM’den liderler görüşmesine ilişkin açıklama

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs'taki BM Sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi himayelerinde ilk kez bir araya geldiğini buluşmanın, yapıcı bir atmosferde tamamlandığını bildirdi. 

Kıbrıs’taki BM Sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi himayelerinde ilk kez bir araya geldiğini buluşmanın, yapıcı bir atmosferde tamamlandığını bildirdi.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın himayelerinde ilk kez bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, “Liderler, açık ve yapıcı bir gayriresmi görüşme yaptı” denildi.

Açıklamada “Sayın Christodoulides ve Sayın Tatar, geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve Suriye’de, aralarında Kıbrıslı Türklerin de  bulunduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremler konusu dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldılar ve liderler hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin üzüntülerini dile getirdiler.” ifadeleri de yer aldı.

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Tags:BMhristoduliskıbrısliderler görüşmesiTatar
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