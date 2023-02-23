BM’den liderler görüşmesine ilişkin açıklama

Kıbrıs’taki BM Sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi himayelerinde ilk kez bir araya geldiğini buluşmanın, yapıcı bir atmosferde tamamlandığını bildirdi.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın himayelerinde ilk kez bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Liderler, açık ve yapıcı bir gayriresmi görüşme yaptı” denildi.

Açıklamada “Sayın Christodoulides ve Sayın Tatar, geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve Suriye’de, aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremler konusu dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldılar ve liderler hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin üzüntülerini dile getirdiler.” ifadeleri de yer aldı.