Dünya
BM: Ukrayna’da en az 816 sivil öldü
Birleşmiş Milletler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Ukrayna’da 816 sivilin hayatını kaybettiğini, 1333 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 270 bin 662 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna’daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
Buna göre, 24 Şubat-18 Mart’ta yarıdan fazlası Polonya’ya olmak üzere 3 milyon 270 bin 662 mültecinin Ukrayna’dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.