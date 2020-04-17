BM: En az 300 bin kişi ölecek

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı
30 kişi öldürüldü
Afrika ülkeleri Nijerya ve Kenya salgını önlemek için sert önlemler alıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan iki ülkede, kurallara uymayan 30 kişi güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü
Komisyon tarafından salgının ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan raporda, virüsün yayılımı kontrol altına alınsa dahi olumsuz ekonomik etkilerin kıta için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
100 milyar dolara ihtiyaç var
Hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılaması için 100 milyar dolara ihtiyaç duyduğu belirtilen raporda, bu yıl kıta ekonomilerinin büyümelerinin yüzde 1,8 ile 3,1 arasında yavaşlamasının beklendiği vurgulandı.
12’si polis 18 kişi
Nijerya’da şimdiye kadar sadece 12 kişi corona virüsten ölürken, salgın için uygulanan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 18 kişi güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü. Nijerya’da şu ana kadar 442 corona virüs vakası bulunuyor.
Senegal’de Covid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen yasak 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.