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Uzaydan görüntülendi, tsunami uyarısı yapıldı

17 Nisan 2020

ABD uzay araştırmaları merkezi NASA, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilen görüntülerinde havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü

Krakatoa Yanardağı’nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendi

ABD uzay araştırmaları merkezi NASA, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi.

Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilen görüntülerinde havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü.

Endonezya’nın Krakatau Kecil Adası’nda bulunan ve geçtiğimiz hafta harekete geçen yanardağdan çıkan dumanlar 500 metreye kadar ulaştı. Krakatoa Yanardağı, 2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50’den fazla faaliyete geçen bir yanardağ olma özelliğine sahip. ABD uzay araştırmaları merkezi NASA, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. NASA yanardağ için “Krakatoa Yanardağı muazzam ve bazen tehditkar” dedi.

Tsunami olabilir

NASA Dünya Gözlemevi’nde çalışan volkan bilimci Dr. Verity Flower yaptığı açıklamada, “Yanardağ son birkaç yılda düzenli olarak küçük patlamalar gösterdi. Ama tsunami tetikleyici patlamalar da olabilir” dedi. Krakatoa Yanardağı dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan biri ve Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya 150 km uzaklıkta bulunuyor.



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