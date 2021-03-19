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BM: 3 milyar kişi temel el yıkama imkanlarından yoksun olacak

19 Mart 2021
su kıtlığı





Birleşmiş Milletler (BM), 2040’a kadar dünyadaki 18 yaş altı her 4 çocuktan birinin su sıkıntısının aşırı derecede yüksek olduğu bölgelerde yaşayacağı uyarısında bulundu.





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19 Mart 2021




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