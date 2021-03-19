BM: 3 milyar kişi temel el yıkama imkanlarından yoksun olacak

Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM), 2040'a\u00a0kadar d\u00fcnyadaki 18 ya\u015f alt\u0131 her 4 \u00e7ocuktan birinin\u00a0su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 derecede y\u00fcksek oldu\u011fu b\u00f6lgelerde ya\u015fayaca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\nBM\u2019deki "2030 G\u00fcndemi Hedefleri ve Suyla \u0130lgili Hedeflerin Uygulanmas\u0131"\u00a0konulu \u00fcst d\u00fczey toplant\u0131da konu\u015fan BM Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Amina Muhammed, "Su ve sanitasyona evrensel eri\u015fim sa\u011flamak i\u00e7in mevcut ilerleme h\u0131z\u0131n\u0131n 4\u00a0kat\u0131na \u00e7\u0131kmas\u0131 gerekiyor."\u00a0dedi.\r\n\r\nMuhammed, d\u00fcnyadaki iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi tehditleri, biyolojik \u00e7e\u015fitlilik kayb\u0131 ve kirlili\u011fin su k\u0131tl\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131raca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulunarak, 2040 y\u0131l\u0131na kadar\u00a0d\u00fcnyadaki\u00a0yakla\u015f\u0131k 600 milyona tekab\u00fcl eden,\u00a018 ya\u015f alt\u0131 her 4\u00a0\u00e7ocuktan birinin\u00a0su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 derecede y\u00fcksek oldu\u011fu b\u00f6lgelerde ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nYeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131n\u0131n hastal\u0131klarla m\u00fccadelede su ve sanitasyonunun ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu hat\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Muhammed, halen\u00a0k\u0131rsal alan ve az geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerde 3 milyar ki\u015finin\u00a0temel el y\u0131kama imkanlar\u0131ndan yoksun oldu\u011funu\u00a0belirtti.\r\n\r\n\r\n\r\nMuhammed, \u00fclkelere, salg\u0131nla m\u00fccadele planlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde su ve sanitasyon eri\u015fimi i\u00e7in s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kalk\u0131nma hedeflerine\u00a0yat\u0131r\u0131m yapmalar\u0131, iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi konusunda harekete ge\u00e7meleri ve karar al\u0131c\u0131 s\u00fcrece kad\u0131nlar\u0131n da dahil edilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n