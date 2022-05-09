BKP, CTP’ye sine-i millete dönme çağrısında bulundu

BKP Merkez Yürütme Kurulu, CTP’ye sine-i millete dönme çağrısında bulundu.

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik kaosu değerlendirdi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu var olan sorunların parlamento yapısı içinde çözülemeyeceğini belirleyerek, CTP’ye parlamentoyu terk ederek sine-i millete dönme çağrısında bulundu.

“ Federal çözümü benimseyen federalist güçlerin bir çatı altında birleşmesi, demokrasi ve barış mücadelesinin sokakta verilmesi kaçınılmaz olmuştur “ denilen BKP, MYK açıklamasında, Ankaradaki AKP iktidarının müdahalelerinin sineye çekilmemesi talep edildi.

“ AKP iktidarı bilinçli bir şekilde ülkede kaos yaratarak, yeni anayasa adı altında dikta bir yönetim kurma peşindedir “ denilen BKP, MYK açıklamasında,

“ Konunun uluslar arası alana taşınması şart olmuştur“ denildi.

Türkiye’yi ekonomik ve siyasi alanda yıkıma sürükleyen Erdoğan iktidarının, ayni oyunları Kıbrıs’ta sahneye sürdüğünü dile getiren BKP Merkez Yürütme Kurulu, ana hedefin, uygun bir zamanda Kuzey Kıbrıs’ın ilhak edilmesi olduğunu vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi

Basın Bürosu